La Fiscalía Federal pretende reconstruir sus ingresos desde que era mayor de edad y acceder a las claves privadas de las ocho direcciones de bitcoin mediante las cuales el exjefe de Gabinete habría operado antes de ser funcionario.

La Fiscalía Federal pidió nuevas medidas para determinar si la explicación brindada por Manuel Adorni sobre el origen de parte de su patrimonio puede ser corroborada . El fiscal Gerardo Pollicita solicitó reconstruir la situación económica del exjefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti, desde que alcanzaron la mayoría de edad . También pidió levantar el secreto fiscal y realizar una verificación técnica de las ocho direcciones de bitcoin que Adorni habría utilizado antes de ingresar a la función pública.

La Justicia investiga los bitcoins de Adorni: analizan ocho billeteras y buscan reconstruir el origen del dinero

Pollicita pidió que el abogado de Adorni, Matías Ledesma, concurra a la Fiscalía acompañado por el perito de parte y lleve el sobre cerrado y lacrado que contiene las claves privadas de las ocho direcciones de bitcoin mediante las cuales Adorni habría operado antes de ser funcionario.

El objetivo de la investigación es contrastar la explicación presentada por la defensa, según la cual el capital utilizado a partir de 2014 provenía de un ahorro familiar generado con anterioridad a partir de la actividad profesional de ambos integrantes del matrimonio.

Por eso, Pollicita consideró necesario retroceder en el tiempo y reconstruir la evolución patrimonial de ambos desde el inicio de su vida económica activa, es decir desde que alcanzaron la mayoría de edad.

En concreto, pidió investigar a Adorni desde el 28 de febrero de 1998 y a Angeletti desde el 10 de octubre de 2000 , hasta el 31 de diciembre de 2011, período que se sumará a las medidas que ya habían sido ordenadas desde 2012.

El fiscal sostuvo que corresponde hacerlo “a fin de corroborar la justificación brindada” por la defensa.

El levantamiento del secreto fiscal

Una de las medidas centrales solicitadas al juez es el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y Angeletti durante esos períodos. Pollicita pidió acceder a la información que posee ARCA sobre sus declaraciones juradas, bienes, ingresos y situación tributaria.

En particular, busca obtener las declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales y otros impuestos, sus anexos y rectificativas; los regímenes en los que estuvieron inscriptos; actividades declaradas; información aportada por terceros; eventuales blanqueos, moratorias o exteriorizaciones de bienes y “todo otro dato patrimonial, tributario o de ingresos” que figure en las bases del organismo.

Además, solicitó reconstruir las operaciones de compra de moneda extranjera realizadas entre el 1° de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, incluyendo fecha, monto, entidad interviniente, destino declarado —ahorro, tenencia, turismo u otro— y el resultado de la validación efectuada por el organismo.

También investigarán propiedades, autos y sociedades

La Fiscalía pidió a los registros de la propiedad de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires que informen todos los inmuebles que hayan estado a nombre de Adorni y Angeletti durante el período investigado.

La información deberá incluir fechas de adquisición y transferencia, porcentaje de titularidad, gravámenes y datos de las escrituras, para eventualmente obtener copias de esos instrumentos.

También se requirió a la DNRPA información sobre todos los automotores y motovehículos que hayan registrado, con datos sobre dominio, marca, modelo, año, fechas de alta y baja y prendas.

A su vez, la IGJ y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas deberán informar si alguno de los dos integró sociedades, asociaciones o fundaciones, ya sea como socio, accionista, integrante de órganos de administración o fiscalización o apoderado.

La Fiscalía también pidió a los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires que informen si Adorni y Angeletti estuvieron matriculados, sus títulos, números y fechas de matriculación y eventuales suspensiones o bajas.

La lupa sobre los bitcoin

Otro de los puntos más sensibles del pedido fiscal está relacionado con las criptomonedas.

Según explicó la defensa, Adorni habría operado con ocho direcciones de bitcoin entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018. De acuerdo con esa explicación, la liquidación de esas tenencias le habría permitido obtener USD 591.544,61.

Esas operaciones serían, según la defensa, el origen de los USD 565.000 en efectivo en el país que fueron declarados en la Declaración Jurada Inicial 2023 —Rectificativa 1— bajo el rubro “venta de activos”.

La defensa presentó un informe técnico de análisis forense on-chain y documentación notarial destinada a acreditar que esas ocho direcciones pertenecían a Adorni.

Pero ahora la Fiscalía quiere comprobarlo directamente.

Una prueba con las claves privadas

Pollicita pidió que el abogado de Adorni, Matías Ledesma, concurra a la Fiscalía acompañado por el perito de parte y lleve el sobre cerrado y lacrado que contiene las claves privadas de las ocho direcciones.

La idea es que el especialista de la defensa ingrese a las cuentas mediante una billetera de administración, como Sparrow o Electrum, y utilice la función de firma o verificación de mensajes.

Según el escrito, deberá consignar en cada una de las ocho direcciones un mensaje que será entregado por la Fiscalía en ese momento.

Luego intervendrá personal técnico especializado de la Policía Federal Argentina, que realizará una “verificación criptográfica” para comprobar si las firmas obtenidas corresponden efectivamente a las direcciones de bitcoin investigadas.

El procedimiento será registrado y, según estableció Pollicita, deberán preservarse las claves privadas, a las que solamente tendrá acceso la defensa técnica.

El fiscal pidió expresamente autorización judicial para realizar esta diligencia, debido a la naturaleza de la prueba y “en miras de evitar eventuales planteos”.

La medida apunta así a verificar de manera técnica una de las explicaciones centrales ofrecidas por Adorni para justificar el origen de los fondos declarados como producto de la venta de activos.

Las nuevas medidas fueron solicitadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita y deberán ser autorizadas por el juez Ariel Lijo.