Lali, Tini y Marilina Bertoldi juntas en River: recrearon una icónica escena de Madonna y desataron la euforia

La estrella pop sorprendió a un estadio Monumental repleto al compartir escenario con Tini Stoessel y Marilina Bertoldi: juntas interpretaron "Like a Virgin" y recrearon una de las escenas más recordadas de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera.

Lali Espósito hizo vibrar River con una noche histórica para la música nacional cuando la estrella del pop destapó una de las sorpresas más grandes del recital: la aparición sobre el escenario de Tini Stoessel y Marilina Bertoldi , desatando una ovación ensordecedora que retumbó en todo el estadio Monumental.

El momento cúspide de la noche llegó cuando el trío unió sus voces e instrumentos para interpretar una vibrante versión de "Like a Virgin" . En una puesta en escena cuidadosamente trabajada, las tres referentes rindieron homenaje a la célebre actuación de los MTV Video Music Awards 2003 protagonizada originalmente por Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera , recreando aquella icónica interacción que marcó a fuego la historia de la cultura pop mundial.

La integración de Marilina Bertoldi aportó una fuerza rockera y una sonoridad potente que se ensambló de manera fluida con el despliegue escénico y la impronta de Lali y Tini. Este cruce de estilos celebró la versatilidad de la escena argentina, fusionando el rock alternativo y el pop en un espectáculo de altísimo nivel visual y musical.

Tras el eufórico homenaje a la reina del pop y la despedida de Marilina entre aplausos, la atención volvió a concentrarse en las dos máximas referentes del pop latino contemporáneo. Lali y Tini continuaron solas en el escenario para interpretar "1amor" , un momento de pura complicidad artística que hizo cantar a todo el estadio a una sola voz y desató lágrimas y gritos entre el público.

El histórico encuentro se convirtió de inmediato en tendencia absoluta en redes sociales, donde los fragmentos del show se viralizaron a los pocos minutos de haber sucedido. Sin dudas, la fecha en River será recordada como una de las postales más potentes y festejadas de la música argentina contemporánea.

TINI junto a Lali esta noche en el Estadio River pic.twitter.com/0BpcGm9x0h — TINI Data (@TINIData) September 27, 2026

La icónica escena de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera que recrearon en River

no estamos listos para lo que harán hoy tini, lali y maria becerra pic.twitter.com/46JPaZeSR2 — juncho (@veinstini) September 26, 2026

Lali a Tini: "Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en que nos convertimos"

Tras compartir la música, las artistas protagonizaron un emotivo intercambio de palabras sobre el escenario. Tini tomó la palabra para agradecerle profundamente a Lali por invitarla y por darle un espacio en lo que definió como su "gran fiesta del pop", expresando el enorme honor que significaba estar allí. Emocionada, Tini confesó que ya le había enviado miles de audios y que había llorado previamente.

Además, recordó cómo Lali acompañó su infancia a través de la pantalla, afirmando que todos los argentinos la vieron crecer y que fue parte de su casa, su living y sus meriendas. Cerró su mensaje remarcando el orgullo de cantar juntas, verla trabajar y presenciar todo lo que ha logrado. Ante este sentido reconocimiento, Lali le respondió con una frase que sintetizó el significado del reencuentro y la evolución de ambas en la industria: "Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en que nos convertimos".