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Mauro Icardi blanqueó su infidelidad a Wanda Nara con La China Suárez: "Aquella noche sigue intacta"

A través de una historia en sus redes sociales, el delantero confirmó lo que negó durante años. Aquel episodio terminó por quebrar su matrimonio.

Mauro Icardi y una celebración escandalosa.

Mauro Icardi y una celebración escandalosa.

A cinco años de la noticia que conmocionó a la farándula argentina, Mauro Icardi volvió a poner el Wandagate sobre la mesa: sorprendió con una revelación explícita que involucra directamente a su actual pareja, Eugenia "la China" Suárez.

La pareja decidió salir a navegar en medio de la polémica.
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Este sábado, el ex Galatasaray confirmó públicamente su infidelidad a Wanda Nara tras compartir en su red social una imagen del hotel de París en donde comenzó el escándalo hace unos años. En su publicación, escribió una frase que no dejó dudas sobre lo que ocurrió aquella noche y rápidamente generó repercusión en las redes sociales.

La postal muestra el frente del hotel parisino donde el futbolista y la China se encontraron el 26 de septiembre de 2021. Sobre la imagen en blanco y negro, Icardi escribió: "El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia". Además, etiquetó a su actual pareja. Con esta publicación, Icardi confirmó la infidelidad con Suárez que terminó por romper su matrimonio con Wanda.

Captura: redes sociales

Captura: redes sociales

La historia de Wanda Nara que desató el escándalo

Todo ocurrió en septiembre de 2021, mientras Wanda Nara se encontraba de viaje junto a su hermana, Zaira Nara, por la Semana de la Moda de Milán. Según trascendió luego, Icardi habría contado con la complicidad de Jakob Von Plessen, quien por entonces era pareja de Zaira.

Un mes después, el escándalo salió a la luz cuando Wanda revisó el celular del futbolista y publicó en Instagram la recordada frase: "Otra familia más que te cargaste por zorra". El mensaje inmediatamente despertó todo tipo de especulaciones y, a medida que comenzaron a conocerse distintas pistas, las miradas de los usuarios apuntaron hacia la China Suárez.

Tras el escándalo, Icardi dejó los entrenamientos del PSG para viajar a Milán y buscar la reconciliación con la Bad Bitch. Semanas más tarde, en una entrevista con Susana Giménez, ambos dieron su versión de lo ocurrido y reafirmaron su matrimonio. Icardi y Suárez solo confirmaron un cruce de mensajes.

En julio de 2024, la empresaria confirmó su separación del delantero, y meses después el futbolista blanqueó su relación con la actriz a través de un posteo en redes en el que habló de "cosas del destino".

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