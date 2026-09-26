Mauro Icardi blanqueó su infidelidad a Wanda Nara con La China Suárez: "Aquella noche sigue intacta" A través de una historia en sus redes sociales, el delantero confirmó lo que negó durante años. Aquel episodio terminó por quebrar su matrimonio. Agregar C5N en









Mauro Icardi y una celebración escandalosa.

A cinco años de la noticia que conmocionó a la farándula argentina, Mauro Icardi volvió a poner el Wandagate sobre la mesa: sorprendió con una revelación explícita que involucra directamente a su actual pareja, Eugenia "la China" Suárez.

Este sábado, el ex Galatasaray confirmó públicamente su infidelidad a Wanda Nara tras compartir en su red social una imagen del hotel de París en donde comenzó el escándalo hace unos años. En su publicación, escribió una frase que no dejó dudas sobre lo que ocurrió aquella noche y rápidamente generó repercusión en las redes sociales.

La postal muestra el frente del hotel parisino donde el futbolista y la China se encontraron el 26 de septiembre de 2021. Sobre la imagen en blanco y negro, Icardi escribió: "El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia". Además, etiquetó a su actual pareja. Con esta publicación, Icardi confirmó la infidelidad con Suárez que terminó por romper su matrimonio con Wanda.

Captura: redes sociales La historia de Wanda Nara que desató el escándalo Todo ocurrió en septiembre de 2021, mientras Wanda Nara se encontraba de viaje junto a su hermana, Zaira Nara, por la Semana de la Moda de Milán. Según trascendió luego, Icardi habría contado con la complicidad de Jakob Von Plessen, quien por entonces era pareja de Zaira.

Un mes después, el escándalo salió a la luz cuando Wanda revisó el celular del futbolista y publicó en Instagram la recordada frase: "Otra familia más que te cargaste por zorra". El mensaje inmediatamente despertó todo tipo de especulaciones y, a medida que comenzaron a conocerse distintas pistas, las miradas de los usuarios apuntaron hacia la China Suárez.