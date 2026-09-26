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Juana Viale contó cómo sigue la salud de Mirtha Legrand e hizo una divertida revelación: "Me dice las cosas que sí y las que no"

La conductora volvió a ponerse al frente del histórico ciclo de televisión mientras la diva continúa su recuperación en el Sanatorio Mater Dei y mantiene una atenta mirada sobre el programa.

Juana reemplaza a su abuela mientras se recupera.

Juana reemplaza a su abuela mientras se recupera.

Juana Viale volvió a ponerse al frente de La Noche de Mirtha por la pantalla de El Trece mientras su abuela, Mirtha Legrand, continúa internada en el Sanatorio Mater Dei desde el pasado 18 de septiembre. Durante los primeros minutos del programa, la conductora aprovechó la oportunidad para llevar tranquilidad a los espectadores sobre el estado de salud de la mítica diva de la televisión argentina: "La abuela está mejorando muy bien", precisó.

La Chiqui atraviesa un delicado momento de salud.
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En su apertura, la actriz reveló que su abuela no se pierde ninguna emisión de la Mesaza desde la clínica y que incluso le realiza detalladas observaciones y correcciones sobre su desempeño al aire. "Le mando un beso grande porque no se lo pierde, me dice las cosas que sí y las cosas que no", expresó Juana con humor y cariño hacia la diva.

Ante este panorama, la prioridad de las autoridades del canal y del equipo médico es preservar la salud de la diva sin apresurar su regreso a la pantalla chica, aun cuando reciba el alta médica en los próximos días. De esta manera, Juana Viale continuará al frente de las emisiones del ciclo durante los fines de semana el tiempo que sea necesario para asegurar el reposo de su abuela.

Para la emisión de este sábado, Juana lució un look blanco y recibió en la Mesaza a Agustín "Soy Rada" Aristarán, Cecilia Dopazo, CAE y Gabriel Machado. Además, la conductora confirmó que mantendrá la asistencia perfecta este fin de semana y volverá a ocupar el lugar de Mirtha en la pantalla.

La salud de Mirtha Legrand: qué dice el último parte médico

Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei desde hace más de una semana, y este viernes los médicos publicaron un nuevo parte médico sobre cómo evoluciona su salud. La diva de los almuerzos mantiene en vilo al país después de ingresar nuevamente a la clínica días después de recibir el alta.

El nuevo parte sobre su salud lleva la firma del Dr. Enrique Echagüe, Director Médico del sanatorio, donde explicó que "la Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, incrementado su actividad física con el equipo de Kinesiología".

De esta manera, permanecerá internada hasta completar su recuperación, para poder volver a sus actividades diarias. "Agradecemos especialmente a todos la comprensión y respeto cómo informan sobre su estado. De no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico", remarcaron.

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