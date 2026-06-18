Qué se sabe sobre la salud de Chiche Gelblung tras volver a ser internado

El histórico conductor volvió a ingresar a un sanatorio médico tres días después de recibir el alta. Qué le pasó.

El conductor tuvo una recaída, pero esta vez los problemas no fueron los mismo que hace algunas semanas, cuando pasó más de un mes hospitalizado.

El estado de salud de Chiche Gelblung volvió a generar preocupación en el mundo del periodismo, la televisión y el espectáculo luego de que el conductor fuera internado nuevamente a pocos días de haber recibido el alta médica. El histórico comunicador de 82 años ingresó otra vez al Sanatorio Mater Dei , donde permanece bajo observación para controlar algunos valores médicos que no habrían dado correctamente.

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Según trascendió durante las últimas horas, el nuevo episodio estaría relacionado con una complicación pulmonar que apareció después de su recuperación de una internación prolongada. El cuadro habría incluido fiebre y dificultades respiratorias , motivos por los cuales el equipo médico decidió mantenerlo en vigilancia.

Desde su entorno laboral explicaron que Chiche Gelblung habría retomado rápidamente sus actividades pese a las recomendaciones de descanso . Sus compañeros señalaron que el conductor mantiene una fuerte conexión con su trabajo en radio y televisión, y que él mismo considera que continuar activo forma parte de su recuperación .

La nueva internación ocurre apenas después de que el periodista hubiera dejado atrás un período complejo, marcado por una internación de casi un mes , cuidados intensivos y tratamientos médicos derivados de problemas circulatorios . Así es que la evolución del conductor continúa siendo seguida de cerca por colegas, seguidores y medios nacionales.

La internación anterior de Chiche Gelblung había comenzado luego de una descompensación que encendió las alarmas por su estado general de salud. El periodista fue atendido en el Sanatorio Mater Dei, donde permaneció varias semanas debido a un cuadro delicado que requirió controles permanentes y seguimiento médico especializado.

En ese proceso, los especialistas detectaron antecedentes vinculados a problemas vasculares y una trombosis en uno de sus tobillos, una situación que puso en riesgo la circulación de la zona y que requirió intervenciones para mejorar el flujo sanguíneo. Previamente, en otra internación en el Sanatorio Los Arcos, le habían colocado dos stents en una de sus piernas.

Durante su recuperación, Gelblung había sorprendido al mostrarse con ganas de volver rápidamente a sus tareas profesionales. Incluso antes del alta definitiva, había mantenido contacto con colegas y había expresado su intención de continuar vinculado al trabajo, una característica que sus compañeros describieron como parte central de su personalidad.

Luego de recibir el alta, el conductor regresó a su casa y había planeado retomar sus compromisos habituales. Sin embargo, pocos días después apareció esta nueva complicación respiratoria que obligó a una nueva evaluación médica y volvió a poner en primer plano la importancia del reposo indicado por los profesionales.