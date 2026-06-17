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Agustín Bernasconi habló sobre su larga soltería y cuál es el deseo que lo desvela

El cantante de MYA habló sin tapujos con Pampita: repasó distintos aspectos de su vida y reveló cuál es el mayor deseo que tiene para el futuro si llega a conocer a la mujer de su vida.

El artista habló sobre todos los aspectos de su vida.

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Agustín Bernasconi atraviesa un gran presente profesional y se mostró en una faceta poco conocida. En un mano a mano con Pampita, Agustín Bernasconi habló a corazón abierto sobre la soltería, el amor y sus deseos para el futuro.

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"Estoy soltero hace cuatro años, yo también me pregunto por qué", empezó diciendo entre risas, al referirse a su larga soltería, a pesar de mostrarse muy cómodo aseguro que le gusta estar en pareja, "yo soy de la vieja escuela, me gusta estar de novio".

Aunque aclaró que conoció y salió con algunas mujeres durante ese periodo no llegó a formalizar con ninguna, "estuve saliendo con mujeres un par de veces, pero ninguna pareja oficial", explicó. Además, aseguró que no es de las personas que les gusta esconder a su pareja y sostuvo que nunca tuvo problemas con mostrarse acompañado públicamente, "yo no tengo drama de mostrar a la persona con la que estoy si todo está bien y todo está fluyendo. Nadie me pide que me haga el que estoy solo", aseguró, dejando en claro que su soltería se debe a que todavía no encontró a la mujer indicada.

El deseo de Agustín Bernasconi

La entrevista fluyó muy relajada entre los dos, y le dio espacio al artista para que hable sobre su presente, pero también se refirió sobre lo que sueña para su futuro. Bernasconi confesó que formar una familia ocupa un lugar central en sus proyectos de vida y que incluso imagina cuántos hijos le gustaría tener, "yo sueño con una familia. Más allá de lo artístico, mi gran sueño es formar una familia con tres hijos. Creo que ese sería un buen número", expresó. En este sentido también agregó que sueña con convertirse en papá joven, "quiero ser padre joven. Es algo que anhelo", afirmó.

Luego reflexionó sobre cómo la llegada de su primogénito podría cambiar su carrera artística, "creo que todo se realimenta y el amor de un hijo seguramente va a ser tan grande como para seguir alimentando la música".

Por último, Bernasconi detalló que debe tener una mujer para conquistar su corazón, "me gustaría encontrar una mujer que me haga reír, que sea simpática y que le gusten las cosas simples", contó.

"Me gusta que la persona que tengo al lado tenga un objetivo, un norte o un sueño en su vida. Me atraen las personas que están inspiradas", agregó sobre los intereses que debe tener su pareja.

A pesar de ser una persona muy expuesta desde adolescente, aseguró que no le atrae mucho la exposición mediática, “no me gusta tanto, me alejo un poco. Pero eso no quiere decir que no pueda suceder. No hay duda de que lo que sucede, sucede. El corazón no se puede tapar", concluyó.

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