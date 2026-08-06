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Se viene un nuevo programa en Telefe que promete mucho: lo conducirán dos figuras

Otra apuesta en la televisión comienza a tomar forma. Mientras crecen las expectativas, los detalles del proyecto que se mantiene bajo "siete llaves".

La señal de aire se prepara para lanzar un nuevo programa.

La señal de aire se prepara para lanzar un nuevo programa.

Telefe prepara una nueva apuesta de entretenimiento que volverá a reunir a dos nombres muy queridos por el público: Marley y Momi Giardina. La señal apuesta a la química que ambos demostraron en pantalla para trasladarla a un formato diferente, con humor, espontaneidad y una dinámica renovada.

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Según trascendió en las últimas horas, el canal ya avanza con una propuesta original que tendrá como protagonistas al reconocido conductor y a la humorista, una dupla que ganó protagonismo durante las últimas emisiones de Por el mundo.

De acuerdo a la información inicial dada a conocer por Crónica, Marley y Momi Giardina comenzarán a darle forma al nuevo proyecto durante los próximos días. La propuesta, según los primeros datos conocidos, será un programa de entretenimiento desarrollado íntegramente por la producción de Telefe, con varios detalles todavía reservados por la emisora. La intención del canal sería aprovechar la conexión natural entre ambos artistas y convertir esa complicidad en una nueva propuesta para la pantalla abierta.

El vínculo profesional entre Marley y Momi Giardina se fortaleció especialmente durante sus participaciones en Por el mundo, donde compartieron viajes, anécdotas y momentos de humor que lograron una buena recepción entre los espectadores. La dupla recorrió distintos destinos y protagonizó segmentos que combinaron entretenimiento, improvisación y cercanía con la audiencia, una fórmula que ahora Telefe buscaría repetir bajo otro concepto.

De acuerdo con la información difundida, el próximo viernes 7 de agosto estaría previsto que Marley y Momi graben un primer programa piloto para evaluar el resultado final. La estrategia del canal consiste en medir cómo funciona esta nueva sociedad televisiva antes de avanzar con mayores definiciones sobre la continuidad, la frecuencia y el lugar que ocuparía dentro de la programación.

Momi Giardina y Marley.

Momi Giardina y Marley.

Quiénes son los reemplazantes de Flor Peña y Marley en Luzu

La salida de Flor Peña y Marley de Luzu TV abrió una nueva etapa dentro del streaming argentino y finalmente se confirmó quiénes ocuparán el espacio del mediodía. Tras semanas de versiones, rumores y especulaciones alrededor del futuro del ciclo, la señal anunció que Joaquín “Pollo” Álvarez y Mica Vázquez serán los nuevos conductores de la franja horaria que anteriormente tenía al frente a la dupla. Según informó la cuenta oficial de Luzu TV, el nuevo programa se llamará Un mediodía mejor y llegará para renovar esa parte de la grilla.

La periodista Yanina Latorre fue una de las primeras en adelantar la noticia a través de sus redes sociales. “El lunes arranca Un mediodía mejor”, escribió al confirmar que la producción ya tenía definidos a los nuevos integrantes. Poco después, Luzu TV oficializó la información con un mensaje en sus plataformas: “Para levantarte el mediodía llega Un mediodía mejor”, una frase que rápidamente generó repercusión entre los seguidores del canal.

La elección de Pollo Álvarez y Mica Vázquez responde a la intención de Luzu de mantener una identidad vinculada al entretenimiento, la conversación cotidiana y la cercanía con la audiencia. Álvarez ya formaba parte del universo de la emisora con Un sábado mejor, ciclo que comenzó durante 2026 y consolidó su presencia dentro del streaming. Por su parte, Mica Vázquez es una de las figuras históricas del canal: ingresó en 2022 como integrante de Antes que nadie, uno de los programas más reconocidos de la plataforma.

El cambio en la programación llega después de una fuerte polémica que involucró a Flor Peña, Marley y Nicolás Occhiato, luego de una información errónea difundida al aire que generó una ola de críticas y derivó en modificaciones dentro del proyecto. En paralelo, Marley continúa enfocado en sus próximos desafíos televisivos con Telefe, mientras Luzu apuesta por una nueva etapa con dos conductores que ya conocen el funcionamiento interno del canal y su comunidad digital.

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