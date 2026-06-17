Juli Savioli se defendió de las críticas por despedir a Gaspi en redes: "Todo lo transforman en mierda"

La influencer no soportó los cuestionamientos y, en medio del dolor, respondió los comentarios que recibió por hablar públicamente sobre la muerte de su expareja.

Juli Savioli hizo un fuerte descargo en el que contó cómo se siente tras la trágica muerte de Gaspi , su expareja, y contestó las críticas que recibió por despedirlo públicamente en redes sociales. "Todo lo transforman en mierda", lamentó.

La muerte del influencer, que ocurrió el pasado domingo en un choque de helicópteros en Brasil, sigue causando conmoción. Una de las palabras más esperadas era la de su expareja Julieta Savioli, quien no soportó y se descargó en las redes sociales tras las duras críticas que recibió por despedirlo en Instagram.

Los cuestionamientos surgieron cuando los usuarios viralizaron una vieja entrevista de YouTube en la que la influencer hizo polémicas declaraciones sobre su expareja. En medio del conflicto, Matías Bottero se vio obligado a salir y explicar que, en realidad, todo lo que dijo Savioli fue en modo de broma.

La influencer subió un fuerte descargo en TikTok y cuestionó a los usuarios que la criticaron por despedir a su expareja. "Yo no entiendo cómo el dolor es juzgado. Cómo opinan, cómo critican el dolor de una persona", declaró. Luego continuó: "No soy una persona que suba cosas muy personales. Lo que se sabe son las cosas que digo en las entrevistas. Y en las entrevistas, ¿qué es lo que más pega? ¿Qué es lo que más pega en las redes sociales? Lo malo, lo negativo, lo morboso, lo oscuro".

"La gente no se puede basar en entrevistas, menos en entrevistas humorísticas. O sea, lo que uno muestra en las redes sociales, por favor, es el 2% de la vida de uno", remarcó sobre la entrevista con Matías Bottero, y cuestionó: "Les encanta creerse que las redes sociales son literales. Que lo que ven es".

Fue en ese momento en el que profundizó en la muerte del influencer: "Es un momento de duelo y cada uno duela a su forma, porque me marcó la vida. Y obviamente todo lo que es intenso tiene sus partes malas y sus partes buenas. Y nunca me voy a poner a hablar de lo bueno, porque si yo escupo algo bueno, acá te lo transforman en mierda".

@julisavioli Los quiero, perdon el tono, pero necesitamos cuidarnos más sonido original - Juli Savioli

Visiblemente conmovida, le habló directamente a los haters. "No sé qué más tiene que pasar para que puedan pensar un poquito mejor las cosas cuando escriben, cuando se comunican. Todo es motivo de burla, todo es motivo de enojo. Les encanta enojarse y les encanta el odio", lanzó.

Luego se refirió a la familia de su expareja: "Solamente les quiero desear todo el amor y todo el apoyo a la familia y a los amigos más cercanos", y agregó: "Y para anticiparme al odio, porque sé que es lo que más hay, te pase lo que te pase, algo bueno, algo malo, yo voy a tener que seguir creando. Pero es lo que a mí me mantiene conectada con ustedes", declaró sobre su trabajo.

Para cerrar, habló desde el corazón sobre Gaspi: "Lo guardo y lo tengo en el corazón", y agregó una reflexión llena de significado: "Abracen su vida. Pregúntense cómo están. Pregúntenle al resto cómo está. Hablen, charlen, porque se está perdiendo todo lo humano. No se llenen tanto de chismes. Sean conscientes, practiquen la conciencia. Entiendan que ayudando se ayudan ustedes", concluyó.