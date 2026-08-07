Él es humorista y ella periodista deportiva: confirmaron que dos famosos están iniciando un romance

Los rumores que durante los últimos meses rodeaban a Martín Bossi y Alina Moine volvieron a cobrar una enorme fuerza luego de que el periodista Pepe Ochoa asegurara en su programa que ambos estarían iniciando un romance . La versión se instaló rápidamente en el mundo del espectáculo, también en programas de televisión, después de que se difundiera una fotografía en la que se los observa compartiendo una cena en un restaurante, una imagen que fue presentada como el principal respaldo de la información.

De acuerdo con el relato del periodista, una amiga de su máxima confianza coincidió con la pareja en el mismo restaurante y fue testigo de una actitud muy afectuosa entre ambos. El panelista sostuvo que "ayer una íntima amiga mía estaba comiendo en un lugar y en la mesa de al lado estaban chichoneando y diciéndose chanchadas sin parar" , descripción con la que buscó reflejar el clima de complicidad que habría existido durante el encuentro.

Además, en El Ejército de la Mañana (Bondi Live) reveló que la periodista deportiva le obsequió un ejemplar de su libro y uno de sus perfumes , dedicado con la frase: "Para cuando lo uses conmigo" , un gesto interpretado como una señal del vínculo sentimental que estaría naciendo.

La noticia adquiere mayor repercusión porque Bossi y Moine arrastran un historial de versiones románticas desde 2021 , cuando fueron fotografiados durante unas vacaciones en Miami. En aquel momento ambos desmintieron ser pareja y explicaron públicamente que los unía una amistad de muchos años.

A esto se suma que el humorista llegó a definirla como una "amiga querida" , mientras que la periodista sostuvo que eran prácticamente "familia del alma" . Sin embargo, con el paso del tiempo continuaron apareciendo distintas versiones sobre un posible acercamiento sentimental, que nunca terminó de confirmarse oficialmente.

Alina Moine y Martín Bossi.

El nuevo emprendimiento de Alina Moine

En paralelo a la repercusión de su vida personal, Alina Moine continúa desarrollando su faceta empresarial. La periodista deportiva anunció recientemente el lanzamiento de una nueva fragancia femenina, una expansión de la marca que había debutado anteriormente con un perfume dirigido al público masculino y que tuvo una buena recepción entre sus seguidores.

La comunicadora presentó el producto a través de sus redes sociales con el mensaje: "Si hay para ellos, hay para ellas... Alina for her, muy pronto", acompañado por una producción fotográfica en la que aparece recostada sobre una cama, con un look minimalista y una estética orientada al universo de la perfumería premium. La campaña tuvo una amplia repercusión en Instagram entre sus seguidores.

Durante la presentación también se recordó la identidad de la primera fragancia masculina, definida como un perfume pensado para "el hombre que desafía los límites, marca su propio camino y sabe que su presencia habla por sí sola", con notas maderadas intensas, un corazón aromático de fuerte personalidad y una frescura de larga duración. Esa experiencia comercial impulsó ahora la creación de una versión destinada al público femenino.