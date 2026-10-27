IR A
IR A

"¿Qué nervios!": la propuesta de Abel Pintos que sorprendió a Ángela Leiva

Los cantantes compartieron un momento de humor, complicidad y misterio en el programa de Guido Kaczka. Todo comenzó con un pedido especial del bahiense: "Cerrá los ojos".

Abel Pintos sorprendió a Ángela Leiva en vivo con un pedido muy particular.

Abel Pintos sorprendió a Ángela Leiva en vivo con un pedido muy particular.

Redes sociales

Los cantantes Abel Pintos y Ángela Leiva encendieron al público con una broma hablando del "matrimonio musical" que formaron desde el primer día en que se conocieron en el programa de Guido Kaczka.

El recordado colaborador de la diva falleció en el Hospital Interzonal de Mar del Plata.
Te puede interesar:

De qué murió Coco, el chofer de Moria Casán durante décadas

Mientras el músico bromeó con que son un "matrimonio aquí nacido en este programa", la referente de la cumbia romántica remató diciendo que "la unión se ha consumado".

Ambos artistas forman parte del jurado reality musical Es mi sueño, y dejaron claro ante el público que la buena onda está intacta desde el día, y además que "al fuego de la pasión, hay que reavivarlo constantemente", dijeron entre risas.

En un momento de tensión y misterio, Pintos lo pidió a Leiva "cerrá los ojos", y que esperara una señal para abrirlos, lo que desconcertó a todo el estudio. La mediática reaccionó con un "Ay, qué nervios, Guido", hacia el conductor que no ocultó su asombro.

Kaczka comparó la secuencia con uno de sus "sueños raros", y alimentó el desconcierto general y la expectativa sobre cuál sería la propuesta musical con la que cerrarían este nuevo capítulo televisivo.

Al final, los famosos dieron cátedra con su talento y brillaron al ritmo de No podrás y se llevaron la ovación de toda la tribuna de Es mi sueño, que es rindió ante sus voces y arte escénico.

Abel Pintos y una dura despedida

Abel Pintos comentó hace unos días que atraviesa un momento duro por la despedida de un ser querido: "Te vamos a extrañar toda la vida", escribió en redes sobre el fallecimiento de su papá, Raúl.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 y se quedará hasta miércoles 11 de noviembre. Luego irá a Perú.

Todos los artistas que acompañarán las celebraciones y encuentros con el papa León XIV en Argentina

Candela Arizaga y Facundo Moyano ya pueden verse sin tener que esconderse.

"El amor sabe esperar": el mensaje de Candela Arizaga tras el fin de la restricción perimetral que le impedía verse con Facundo Moyano

Se supo: se filtró el audio donde Facundo Moyano confiesa en que condiciones asistió a la entrevista.
play

El audio prohibido de Facundo Moyano en el que admitió cómo fue al programa de Moria Casán: "Con una botella de whisky encima"

Hay gran expectativa y preocupación en el mundo del espectáculo por su estado de salud.

El delicado momento de salud de Marc Singer: qué tiene el famoso actor de "V, Invasión Extraterrestre"

Ezequiel Cwirkaluk, nombre real del artista, volvió a ser noticia. Esta vez, por una dolorosa pérdida.

La muerte que golpea a El Polaco: "Te fuiste en mis manos"

Emanuel Ortega junto a Julieta Prandi, hoy separados.

"No elegí estar en esta situación": Emanuel Ortega habló a fondo de su separación de Julieta Prandi

últimas noticias

Flávio Bolsonaro escapó de la Justicia de Brasil y se encontraría en Estados Unidos.

Lavado de dinero, corrupción y evasión: una por una, las causas judiciales que enfrenta Flávio Bolsonaro

Hace 28 minutos
El resultado será seguido por el presidente argentino, aliado de Netanyahu, después de la derrota de Flávio Bolsonaro frente a Lula da Silva en Brasil.

Elecciones en Israel: el boca de urna muestra a Netanyahu con tres escaños menos que el principal opositor

Hace 30 minutos
¿Fin del efecto Brasil en el mercado financiero? 

Los bonos en dólares subieron, pero el riesgo país se mantuvo arriba de los 750 puntos

Hace 36 minutos
El saludo de Martin Migueles a Isabella Icardi que podría enfurecer a Mauro.

Sin el saludo de Mauro Icardi, la hija menor de Wanda Nara celebró sus 10 años: el gesto de Martín Migueles que sorprendió

Hace 46 minutos
El papa León XIV se prepara para visitar Sudamérica.

El Vaticano confirmó que León XIV se reunirá con víctimas de abusos en su viaje a Sudamérica

Hace 1 hora