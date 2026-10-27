"¿Qué nervios!": la propuesta de Abel Pintos que sorprendió a Ángela Leiva Los cantantes compartieron un momento de humor, complicidad y misterio en el programa de Guido Kaczka. Todo comenzó con un pedido especial del bahiense: "Cerrá los ojos". Agregar C5N en









Abel Pintos sorprendió a Ángela Leiva en vivo con un pedido muy particular. Redes sociales

Los cantantes Abel Pintos y Ángela Leiva encendieron al público con una broma hablando del "matrimonio musical" que formaron desde el primer día en que se conocieron en el programa de Guido Kaczka.

Mientras el músico bromeó con que son un "matrimonio aquí nacido en este programa", la referente de la cumbia romántica remató diciendo que "la unión se ha consumado".

Ambos artistas forman parte del jurado reality musical Es mi sueño, y dejaron claro ante el público que la buena onda está intacta desde el día, y además que "al fuego de la pasión, hay que reavivarlo constantemente", dijeron entre risas.

¡Al final, nos dieron baile, armonizaciones de voz y todo su talento interpretativo! Abel Pintos y Angela cantaron "No podrás" y fueron ovacionados por la tribuna de #EsMiSueño. #lovieneltrece https://t.co/OcNFJ7SzI7 — eltrece (@eltreceoficial) October 27, 2026 En un momento de tensión y misterio, Pintos lo pidió a Leiva "cerrá los ojos", y que esperara una señal para abrirlos, lo que desconcertó a todo el estudio. La mediática reaccionó con un "Ay, qué nervios, Guido", hacia el conductor que no ocultó su asombro.

Kaczka comparó la secuencia con uno de sus "sueños raros", y alimentó el desconcierto general y la expectativa sobre cuál sería la propuesta musical con la que cerrarían este nuevo capítulo televisivo.