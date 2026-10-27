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Sienten vergüenza: se filtraron las fotos que se pasan en los participantes de MasterChef en su grupo de WhatsApp

Una participante reveló una inesperada intimidad de sus compañeros del reality y desató una polémica que sorprendió a todos.

Un nuevo dilema en el programa televisivo volvió a generar revuelo.

Un nuevo dilema en el programa televisivo volvió a generar revuelo.

La influencer y ex Gran Hermano Julieta Poggio dejó al descubierto una particular costumbre de sus compañeros de MasterChef Celebrity que generó incomodidad y risas en las cocinas de Telefe. Durante la emisión del lunes, reveló qué tipo de fotografías comparten algunos famosos en el grupo privado de WhatsApp del programa.

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“Me da un poquito de cringe”, confesó Juli Poggio mientras preparaba su plato, antes de lanzar una pregunta que sorprendió a todos: “Hay que admitirlo. ¿Por qué mandan fotos del gimnasio?”. De esta manera, la influencer expuso una práctica habitual entre los participantes del reality gastronómico.

Sin embargo, Poggio fue todavía más lejos y deslizó que detrás de esas imágenes podría existir una intención romántica. “Es raro, para mí quieren chamuyar algunos”, disparó la bailarina, convencida de que ciertos integrantes de MasterChef Celebrity utilizan el chat para llamar la atención de sus compañeros.

En medio del intercambio, Luck Ra intervino para despegarse de las acusaciones y explicar cómo comparte sus propias fotografías. “¡Yo no mando fotos en el gimnasio! Yo no lo mando al grupo, yo lo subo a Instagram directo, a ver si alguien me da pelota”, reconoció el cantante, provocando las carcajadas de sus colegas.

Para cerrar, Poggio aclaró que tolera las publicaciones de Diego Ramos, pero cuestionó al resto de los participantes: “O sea, hasta Diego Ramos lo banco. Pero el resto... No tengo ganas de abrir el grupo y verlos a todos entrenando. ¿Qué les pasa?”. Aunque sus declaraciones revelaron lo que sucede en el chat, no se difundieron públicamente las fotografías mencionadas.

Julieta Poggio participa de Masterchef Celebrity.

Julieta Poggio participa de Masterchef Celebrity.

Quién se va hoy de MasterChef

MasterChef Celebrity 2026 se prepara para una nueva gala de eliminación este martes, después de que Telefe decidiera modificar su grilla. La emisión estaba programada inicialmente para el domingo 25, pero fue reprogramada debido a los cambios relacionados con la transmisión del encuentro entre Estudiantes y Flamengo.

La jornada del lunes terminó con 11 famosos en riesgo de eliminación. Los participantes comprometidos son Juli Poggio, Marta Fort, Luck Ra, China Ansa, Alejandro Lerner, Pablo Giralt, Luciana Geuna, Grego Rossello, Sebastián Presta, La Negra Vernaci y Mike Amigorena, quienes deberán superar una nueva prueba para mantenerse en competencia.

En la instancia previa, Campi logró asegurarse su continuidad después de presentar una tarta de hinojo con salsa bechamel. La preparación recibió la aprobación de Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, y el humorista festejó su salvación con una frase cargada de ironía: “Jamás pensé que había arreglos en MasterChef Celebrity”.

La esperada gala de eliminación de MasterChef Celebrity se podrá ver estemartes a las 22.15 por Telefe. Los concursantes que recibieron el delantal negro tendrán que demostrar sus habilidades culinarias frente al jurado, que analizará cada plato antes de resolver quién seguirá participando y quién deberá despedirse del programa.

La última famosa en quedar fuera del certamen fue Morena Beltrán, mientras que Juli Poggio, Luck Ra y Marta Fort figuran entre los participantes que intentarán conservar su lugar en el reality conducido por Wanda Nara.

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