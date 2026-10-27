Sorpresa en la TV: la decisión de última hora que tomó El Nueve y generó impacto El canal implementó una modificación histórica en sus transmisiones en vivo que revoluciona la forma de seguir la programación diaria. Agregar C5N en









Una decisión del canal llamó la atención.

El Nueve sorprendió a los televidentes con una novedad que ya empieza a hacerse visible en la pantalla de otros canales de televisión. La señal incorporó un cambio en sus transmisiones que permite conocer un dato hasta ahora reservado a los informes de audiencia. La iniciativa ya había sido adoptada por Telefe y podría extenderse a otras señales de la televisión argentina en el corto plazo.

A partir de esta renovada propuesta en la grilla nacional, la emisora comenzó a exhibir en forma directa los números instantáneos que genera cada producción televisiva. La métrica responde al trabajo de la firma Kantar IBOPE Media, la empresa encargada de relevar las audiencias televisivas en el país. De este modo, la audiencia tiene acceso a información en tiempo real que antes solo manejaban los programadores y productores ejecutivos de cada envío.

Esta novedosa dinámica de transmisión ya tuvo sus primeras pruebas al aire durante los informativos de la señal de Colegiales. Uno de los ejemplos se dio en Telenueve al amanecer, que mostró un registro de 210.180 personas mirando el programa en vivo a las 8.26 de la mañana. Dicha modalidad transformó por completo la manera en que el público consume la oferta periodística matutina cotidiana.

Gracias a la implementación de este indicador directo en las transmisiones, la señal brinda un acceso inédito a las cifras de audiencia mientras se desarrolla la programación. De esta manera, los televidentes pueden conocer las mediciones en el instante en que suceden, sin tener que esperar a que se difundan los resultados de rating de cada franja horaria. El público ahora forma parte activa del seguimiento numérico que marca la pauta de los medios de comunicación.

La jugada estratégica adoptada por las autoridades de la estación televisiva promete cambiar para siempre las dinámicas operativas de la pantalla chica en la Argentina. Con esta decisión de exhibir el minuto a minuto, la emisora no solo busca mayor transparencia frente a sus competidores directos, sino también generar un gancho de fidelización constante con los espectadores que siguen el día a día de sus ciclos favoritos.

Telefe ya había implementado la medida Telefe ya había implementado la medida durante algunas de sus transmisiones en vivo en la pantalla chica nacional. La emisora del grupo Paramount fue la pionera en exponer los registros de televidentes de forma instantánea ante el público. Esta estrategia se desplegó especialmente en los envíos de su horario central, marcando una tendencia que comenzó a replicarse paulatinamente en otras estaciones del país. Dentro de los formatos donde se aplicó esta técnica se destacan MasterChef Celebrity y MasterChef Junior, dos de las mayores apuestas de entretenimiento de la grilla televisiva. La aparición de las cifras en vivo en dichos programas culinarios buscó potenciar el encendido en los momentos de mayor tensión y definición de la competencia gastronómica, logrando captar la atención plena de la audiencia argentina. Por el momento, no se confirmó si la modalidad se extenderá a todas las transmisiones ni si otras señales de la televisión argentina adoptarán la misma iniciativa en el corto plazo. No obstante, el antecedente sentado en el canal de las pelotas y la reciente adhesión de otros competidores directos marcan una clara transformación mediática en la manera de exhibir los consumos culturales en directo.