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Daniela Celis aseguró que sus hijas ven a un fantasma y que es su amigo: ¿experiencia paranormal o juego de niñas?

La exGran Hermano compartió un video que parece salido de una película de terror. Sus hijas aseguran haber visto una figura extraña en la habitación. "Se llama Yoyi mamá", revelaron las gemelas a su madre.

Daniela Celis contó que sus hijas conviven con un fantasma. 

Daniela Celis contó que sus hijas conviven con un fantasma. 

La mediática Daniela Celis sorprendió a sus seguidores al contar una experiencia paranormal en su propia casa. Según relató, sus hijas aseguran ver a un fantasma en la habitación y hasta le pusieron nombre: “Se llama Yoyi, mamá”, revelaron las gemelas.

La mamá de Holder y  Campaz, en pareja.
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La exGran Hermano compartió un video que parece sacado de una película de terror, donde se percibe una figura extraña. Ante la inquietud, la influencer primero consultó con especialistas en psicología pediátrica y luego planea acudir a un experto en fenómenos paranormales para determinar si se trata de una entidad real o simplemente de un juego infantil.

Según Celis, las gemelas Laia y Aimé, de apenas dos años, hablaban con un supuesto amigo imaginario dentro de la casa. Al principio pensó que se trataba de un juego, pero todo cambió cuando señalaron hacia la habitación y aseguraron que había alguien detrás de la puerta.

La influencer decidió grabar la situación con su celular. En el video, una de las nenas se acerca al cuarto y marca el lugar donde estaría el misterioso visitante. En ese momento, Laia reveló un detalle que heló la piel: “Se llama Yoyi y es bueno”. Incluso aseguró que el personaje les había llevado regalos a ella, a su hermana y a su mamá.

La tensión aumentó cuando Daniela le preguntó a Aimé si también podía verlo. La pequeña respondió sin dudar: “Sí”, y señaló el mismo sector. Segundos después, una de las gemelas exclamó: “Acá viene, como si estuviera viendo acercarse al supuesto fantasma. La inesperada afirmación dejó desconcertada a Celis, que intentaba comprender qué observaban sus hijas.

Daniela Celis pidió consejos en redes

Daniela Celis compartió en redes la inquietante experiencia con sus gemelas Laia y Aimé, quienes aseguraban hablar con un supuesto amigo dentro de la casa. Mamis, necesito consejos, ¿es amigo invisible o algo más?, escribió la influencer, sorprendida por la insistencia de las nenas que señalaban un lugar vacío y relataban la presencia de su amigo. Una de ellas incluso lo dibujó y le puso nombre: “Yoyi”.

El episodio generó especulaciones sobre una posible presencia paranormal, aunque especialistas remarcan que a esa edad es común que los chicos inventen personajes y los incorporen a sus juegos.

Por eso, Celis decidió consultar con psicólogos y pediatras para entender la situación, recordando que los amigos imaginarios forman parte del desarrollo infantil y no necesariamente implican algo fuera de lo normal.

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