Todos los artistas que acompañarán las celebraciones y encuentros con el papa León XIV en Argentina La organización de la visita del sumo pontífice dio a conocer los primeros nombres de artistas que participarán en distintos puntos del país. Abel Pintos, Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi, Jorge Rojas y Valentino Merlo serán algunos que dará el presente. En los próximos días se darán a conocer más nombres. Por Agregar C5N en









El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 y se quedará hasta miércoles 11 de noviembre. Luego irá a Perú.

La visita del Papa León XIV genera gran expectativa y en base a ello, la Comisión Organizadora confirmó los nombres de algunos de los artistas que acompañará las distintas actividades del Pontífice en Córdoba, Claypole, la Ciudad de Buenos Aires y Luján. Abel Pintos, Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi, Jorge Rojas y Valentino Merlo serán algunos que dará el presente.

El Sumo Pontífice arribará al país el próximo domingo 8 y se quedará hasta el miércoles 11 de noviembre, donde se desarrollarán diferentes actividades con vigilias, una misa multitudinaria y contará con la participación de reconocidos artistas nacionales. De igual modo, adelantaron que en los próximos días se darán a conocer nuevos nombres.

“Desde la organización se agradece especialmente la generosidad y la disponibilidad de quienes han aceptado sumarse a esta propuesta, ofreciendo sus talentos al servicio de este momento tan significativo para la Iglesia y para toda la argentina”, señalaron en el comunicado oficial donde también detallaron que “más de 600 coristas y 200 músicos acompañarán las celebraciones litúrgicas”.

View this post on Instagram Los primeros artistas confirmados para la visita del papa León XIV En Córdoba, las actividades tendrán como escenario el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se realizará una vigilia y una misa multitudinaria. Jairo y Jorge Rojas encabezarán la propuesta musical, junto con otros solistas y agrupaciones corales que aportarán un repertorio de raíz popular y religiosa.

En el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, Abel Pintos protagonizará una presentación especial donde compartirá ese momento con residentes y trabajadores de la institución, acompañado por el Coro Cottolengo.