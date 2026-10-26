Todos los artistas que acompañarán las celebraciones y encuentros con el papa León XIV en Argentina

La visita del Papa León XIV genera gran expectativa y en base a ello, la Comisión Organizadora confirmó los nombres de algunos de los artistas que acompañará las distintas actividades del Pontífice en Córdoba, Claypole, la Ciudad de Buenos Aires y Luján. Abel Pintos, Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi, Jorge Rojas y Valentino Merlo serán algunos que dará el presente.
El Sumo Pontífice arribará al país el próximo domingo 8 y se quedará hasta el miércoles 11 de noviembre, donde se desarrollarán diferentes actividades con vigilias, una misa multitudinaria y contará con la participación de reconocidos artistas nacionales. De igual modo, adelantaron que en los próximos días se darán a conocer nuevos nombres.
“Desde la organización se agradece especialmente la generosidad y la disponibilidad de quienes han aceptado sumarse a esta propuesta, ofreciendo sus talentos al servicio de este momento tan significativo para la Iglesia y para toda la argentina”, señalaron en el comunicado oficial donde también detallaron que “más de 600 coristas y 200 músicos acompañarán las celebraciones litúrgicas”.
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Los primeros artistas confirmados para la visita del papa León XIV
En Córdoba, las actividades tendrán como escenario el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se realizará una vigilia y una misa multitudinaria. Jairo y Jorge Rojas encabezarán la propuesta musical, junto con otros solistas y agrupaciones corales que aportarán un repertorio de raíz popular y religiosa.
En el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, Abel Pintos protagonizará una presentación especial donde compartirá ese momento con residentes y trabajadores de la institución, acompañado por el Coro Cottolengo.
Otro de los momentos más destacados a lo largo de la estadía del Sumo Pontífice será el Encuentro de Jóvenes, donde está previsto combinar música popular, propuestas juveniles y expresiones vinculadas a la fe. Esa actividad se llevará a cabo el 10 de noviembre en Palermo, con Nahuel Pennisi como el artista que estará al frente de la grilla. Pero también contará con la participación de Maggie Cullen, Valentino Merlo y entre otros.
En el cierre de la visita en el país, será en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, con una vigilia y una misa: Luciano Pereyra, que encabezará la jornada, presentará su nuevo tema, Si No Es Contigo. Dicha jornada también contará con la actuación de Campedrinos y otras agrupaciones, en una despedida que reunirá música, tradición y devoción.