26 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Todos los artistas que acompañarán las celebraciones y encuentros con el papa León XIV en Argentina

La organización de la visita del sumo pontífice dio a conocer los primeros nombres de artistas que participarán en distintos puntos del país. Abel Pintos, Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi, Jorge Rojas y Valentino Merlo serán algunos que dará el presente. En los próximos días se darán a conocer más nombres.

Por
El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 y se quedará hasta miércoles 11 de noviembre. Luego irá a Perú.

El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 y se quedará hasta miércoles 11 de noviembre. Luego irá a Perú.

La visita del Papa León XIV genera gran expectativa y en base a ello, la Comisión Organizadora confirmó los nombres de algunos de los artistas que acompañará las distintas actividades del Pontífice en Córdoba, Claypole, la Ciudad de Buenos Aires y Luján. Abel Pintos, Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi, Jorge Rojas y Valentino Merlo serán algunos que dará el presente.

es oficial: el papa leon xiv ratifico su gira por argentina, uruguay y peru
Te puede interesar:

Es oficial: el papa León XIV ratificó su gira por Argentina, Uruguay y Perú

El Sumo Pontífice arribará al país el próximo domingo 8 y se quedará hasta el miércoles 11 de noviembre, donde se desarrollarán diferentes actividades con vigilias, una misa multitudinaria y contará con la participación de reconocidos artistas nacionales. De igual modo, adelantaron que en los próximos días se darán a conocer nuevos nombres.

“Desde la organización se agradece especialmente la generosidad y la disponibilidad de quienes han aceptado sumarse a esta propuesta, ofreciendo sus talentos al servicio de este momento tan significativo para la Iglesia y para toda la argentina”, señalaron en el comunicado oficial donde también detallaron que “más de 600 coristas y 200 músicos acompañarán las celebraciones litúrgicas”.

View this post on Instagram

Los primeros artistas confirmados para la visita del papa León XIV

En Córdoba, las actividades tendrán como escenario el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se realizará una vigilia y una misa multitudinaria. Jairo y Jorge Rojas encabezarán la propuesta musical, junto con otros solistas y agrupaciones corales que aportarán un repertorio de raíz popular y religiosa.

En el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, Abel Pintos protagonizará una presentación especial donde compartirá ese momento con residentes y trabajadores de la institución, acompañado por el Coro Cottolengo.

Otro de los momentos más destacados a lo largo de la estadía del Sumo Pontífice será el Encuentro de Jóvenes, donde está previsto combinar música popular, propuestas juveniles y expresiones vinculadas a la fe. Esa actividad se llevará a cabo el 10 de noviembre en Palermo, con Nahuel Pennisi como el artista que estará al frente de la grilla. Pero también contará con la participación de Maggie Cullen, Valentino Merlo y entre otros.

En el cierre de la visita en el país, será en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, con una vigilia y una misa: Luciano Pereyra, que encabezará la jornada, presentará su nuevo tema, Si No Es Contigo. Dicha jornada también contará con la actuación de Campedrinos y otras agrupaciones, en una despedida que reunirá música, tradición y devoción.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El papa León XIV confirmó su visita  a la Argentina tras su intervención quirúrgica.

Avanzan los preparativos para la visita de León XIV: cortes en Palermo mientras se monta el escenario

Nahuel Pennisi cantará frente al papa León XIV.

Nahuel Pennisi cantará frente al papa León XIV en su visita a Argentina

Margarita Bavosi era conocida como Luminosa.

León XIV aprobó el primer paso para beatificar a la argentina Margarita Bavosi

Milei aseguró que confía en los argentinos para ser reelecto en 2027.

Milei se mostró confiado de cara a 2027: "No veo a los argentinos votando para atrás"

El papa León XIV llega en noviembre a Sudamérica. 

El intendente de Luján explicó el operativo para la visita del Papa: "Esperamos más de un millón y medio de personas"

León XIV y el presidente del CIN, Franco Bartolacci.

Las universidades le entregaron un informe sobre su situación a León XIV: "La crisis no es solo presupuestaria"

Rating Cero

El integrante del programa y la presentadora protagonizaron un momento llamativo.

"Estamos disponibles": la propuesta de Wanda Nara a Nazareno Casero en MasterChef que se suma a los rumores

Un gesto en redes sociales encendió las alarmas del espectáculo

¿Renconciliadas? El gesto de la mamá de Tini Stoessel que desconcertó a todos

Una de las postales de Lali, de gala, en Miami.

La despedida de soltera de Lali Espósito en Miami: el detalle que sorprendió a todos

El hijo de Palito sacó un comunicado para aclarar la difícil situación que vive.

Dieron a conocer la verdad de Emanuel Ortega tras la escandalosa separación con Julieta Prandi: "Está preocupado por..."

La confirmación le llegó en pleno show y la emoción lo desbordó delante de sus fans.

Luciano Pereyra rompió en llanto luego de anunciar la noticia más importante de su vida

La conductora habló sobre una posible vuelta con el padre de sus hijos.

La contundente frase de Sabrina Rojas sobre la posibilidad de volver con Luciano Castro: "Chonguear"

últimas noticias

El integrante del programa y la presentadora protagonizaron un momento llamativo.

"Estamos disponibles": la propuesta de Wanda Nara a Nazareno Casero en MasterChef que se suma a los rumores

Hace 17 minutos
Karla Robles y Diego Zerda.

Diego Zerda fue condenado a cuatro años y medio de prisión por instigar al suicidio a Karla Robles

Hace 25 minutos
Un gesto en redes sociales encendió las alarmas del espectáculo

¿Renconciliadas? El gesto de la mamá de Tini Stoessel que desconcertó a todos

Hace 31 minutos
Una de las postales de Lali, de gala, en Miami.

La despedida de soltera de Lali Espósito en Miami: el detalle que sorprendió a todos

Hace 1 hora
El hijo de Palito sacó un comunicado para aclarar la difícil situación que vive.

Dieron a conocer la verdad de Emanuel Ortega tras la escandalosa separación con Julieta Prandi: "Está preocupado por..."

Hace 1 hora