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De qué murió Coco, el chofer de Moria Casán durante décadas

La dolorosa despedida del histórico conductor y los motivos reales que terminaron con su vida en la Costa Atlántica.

El recordado colaborador de la diva falleció en el Hospital Interzonal de Mar del Plata.

El recordado colaborador de la diva falleció en el Hospital Interzonal de Mar del Plata.

La dolorosa novedad sobre el fallecimiento de Fernando Jorge “Coco” Shedden sacudió por completo a la farándula nacional. Quien fuera el hombre de confianza y conductor de Moria Casán durante más de 20 años murió a los 6.50 de este martes en las instalaciones del Hospital Interzonal de Mar del Plata, donde permanecía internado atravesando un complejo cuadro médico que devino en el trágico desenlace.

Fue su chofer durante décadas.
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Según detallaron las informaciones periodísticas procedentes de la ciudad balnearia, el paciente se encontraba hospitalizado a causa de un cáncer de próstata en estado avanzado. Pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud que lo asistieron en la institución pública marplatense, la progresión de la enfermedad oncológica desgastó de forma irreversible la resistencia física del recordado colaborador de la estrella.

A la par del diagnóstico patológico, la propia estrella de la televisión argentina sumó datos al aire de La Mañana con Moria para explicar el contexto del triste final de su antiguo empleado. En sus declaraciones, la presentadora señaló que la salud de su excolaborador arrastraba un serio desgaste físico vinculado a los hábitos nocivos e intensos problemas de adicciones que condicionaron su existencia durante un largo periodo.

La figura del espectáculo repasó abiertamente las severas dificultades que le tocó sortear a su exempleado como consecuencia de esos consumos problemáticos. “Esta adicción lo llevó a ponerse en lugares muy oscuros. Estuvo preso, después mejoró y tenía ahora una vida pacífica, estaba bien. Pero lamentablemente se ve que su vida después ya se acortó, porque es un hombre muy joven igual”, reveló Moria visiblemente conmovida frente a las cámaras.

El fallecimiento del histórico chofer conmocionó tanto a los espectadores como al ambiente artístico, en donde el asistente supo ganarse el afecto de numerosos famosos durante la época de esplendor teatral. Con este desgarrador desenlace en la Costa Atlántica, concluye la historia de un hombre emblemático en la vida de la actriz, cuya salud se vio afectada por una destructiva enfermedad combinada con las secuelas de un pasado tormentoso.

Moria Casán lamentó la muerte de Coco, su histórico chofer

El aire de la televisión argentina se tiñó de dramatismo cuando la mítica conductora interrumpió el desarrollo de sus contenidos al aire para anunciar la partida de quien fuera su chofer de confianza durante décadas. Con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, la diva procesó la noticia recién llegada desde Mar del Plata y volcó todo su pesar por la pérdida de una figura clave en su recorrido personal.

En medio de sus reflexiones televisivas, la diva del espectáculo se mostró profundamente entristecida por las circunstancias en las que se produjo el deceso de su histórico ladero en la ciudad costera. “Me da lástima que se murió solito, pero bueno, es un poco lo que eligió él”, expresó Moria Casán con enorme pesar, marcando el abandono y la soledad que rodearon los momentos finales del excolaborador en el hospital.

Más allá de los severos desencuentros del pasado y las complicaciones judiciales en las que se vio envuelto el chofer por cuestiones vinculadas a estupefacientes, la figura artística valoró haber recompuesto la relación personal antes del fatal desenlace. El esperado reencuentro entre ambos se concretó en la etapa previa de producción de la serie biográfica que repasa la trayectoria de la diva, proyecto en el que la figura de su asistente ocupa un lugar primordial.

Por último, la presentadora aprovechó las pantallas para dedicarle unas palabras de afecto a modo de despedida a quien la acompañó en sus años dorados de giras y marquesinas. “Me encanta que hayamos podido charlar en la última época y que estés en la serie mía como parte de mi vida. Te quiero, te quiero”, concluyó la estrella entre lágrimas, cerrando un ciclo marcado por el cariño entrañable y el perdón mutuo.

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