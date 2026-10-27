Uno de cada cuatro argentinos ya usa la IA para comprar: cuáles son las herramientas más utilizadas Un informe marcó que los consumidores comenzaron a adaptar la inteligencia artificial como un instrumento para el consumo. El ahorro de tiempo en las búsquedas es el uso más frecuente. Por Agregar C5N en









Avanza el uso de la IA para las compras. Imagen realizada con IA

Un informe de Netquest/Bilendi marcó que uno de cada cuatro consumidores en Argentina utiliza la inteligencia artificial para comprar y tomar decisiones de consumo, especialmente para ahorrar tiempo en las búsquedas. Además, señaló que ChatGPT es la herramienta más usada.

El relevamiento se refirió al avance de la inteligencia artificial entre los consumidores y señaló que el 85% usa "activamente" las herramientas y que el ecosistema está liderado por ChatGPT (90,1% de los encuestados que sí usan IA), seguido por Gemini (48,1%), lo que muestra un uso combinado de plataformas. También alternativas como Meta AI (9,7%), Perplexity (6,7%), Copilot (6,4%) y Claude (3,1%) reflejan un nivel de adopción más acotado.

Avanza el uso de la IA para las compras. En tal sentido, entre las razones para usar la IA en compras el argumento principal es el "ahorro de tiempo en búsqueda” (respondido por el 54% de las personas encuestadas), mientras que después se ubicaron la "comparación de opciones con facilidad" (48%), la "mayor comodidad que buscar en varios sitios" (41%) y la "disponibilidad en cualquier momento" (41%).

"Estamos ante una transformación cultural. De un consumidor que actuaba como un cazador en la jungla de la web, pasamos a un prompteador que sólo toma la decisión final, con la información ordenada y jerarquizada y la comparación hecha", aseguraron desde la consultora.

Cómo entrar en las sugerencias de la IA La investigación también destacó que las marcas deben cumplir tres características para liderar entre las respuestas de la IA, ya que se debe tener presencia digital e información clara y actualizada sobre productos, precios y disponibilidad, además de ser relevantes, con diferenciadores y atributos que respondan a necesidades concretas y tener información verificable con coherencia en el mensaje, reseñas de usuarios, evidencia gráfica y consejos de expertos.

Por último, el trabajo evaluó que los clientes subrayan la claridad y la transparencia como importantes en las marcas, debido a la relevancia de la información completa sobre especificaciones, fotos reales y cuadros comparativos entre opciones. Además, el contacto humano y confianza, donde se valora la asistencia rápida para resolver dudas, primando la honestidad y una experiencia personalizada por encima del mero intento de venta.