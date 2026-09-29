El doloroso momento que vive Abel Pintos: "Te vamos a extrañar toda la vida" Un duro golpe sacudió el círculo del popular artista argentino, que hoy se mantiene unido para transitar un duelo. Agregar C5N en









El mal momento que está viviendo el cantante.

Mora Calabrese, esposa de Abel Pintos, atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de su padre. La noticia se conoció a través de las redes sociales, donde decidió rendirle un emotivo tributo público en este difícil trance familiar. Para homenajearlo, compartió una imagen en blanco y negro en la que se lo ve sonriente, acompañada por un mensaje lleno de cariño para despedirlo de manera definitiva.

La publicación no tardó en viralizarse y el posteo se llenó rápidamente de muestras de afecto por parte de sus seguidores. En medio del dolor, miles de usuarios le dejaron palabras de aliento y condolencias a la familia. Entre los mensajes más destacados de la comunidad, resonaron frases de acompañamiento como “Que brille para él la luz que no tiene fin”, reflejando el apoyo incondicional que recibió en sus plataformas digitales.

El impacto de la pérdida movilizó a los fanáticos del cantante y de su entorno cercano, quienes inundaron la sección de comentarios con emotivas muestras de cariño. La empatía de la gente se hizo sentir con fuerza a través de dedicatorias dedicadas a sostener a la pareja en este golpe. “Abrazos y mucho amor para todos”, “Te abrazo fuerte Mora”, “Lo siento, te acompaño” y “Abrazo enorme para toda la familia y tus hijos” fueron algunas de las expresiones de contención más repetidas.

La pareja, que selló su historia de amor en 2021, construyó a lo largo de los años una familia sumamente unida. El círculo íntimo del artista argentino se completa con Guillermina, la hija de una relación previa de Mora, junto a los pequeños Agustín y Rosario, los hijos que tuvo con el músico. Hoy, todos se encuentran unidos para transitar juntos este duelo tan doloroso.

La rutina diaria de Abel Pintos con Mora Calabrese Abel Pintos destapó los detalles de su intimidad cotidiana durante una entrevista con Cuchi Prat para el ciclo Tempraneros. El reconocido artista bahiense explicó cómo organiza sus jornadas en su hogar junto a Mora Calabrese cuando no debe subir a los escenarios. Lejos de la vorágine de sus espectáculos musicales, el intérprete confesó que valora enormemente la estabilidad de sus días libres y remarcó sobre su comportamiento doméstico: “Soy muy rutinario, de gira soy todo lo contrario”.

La pareja se casó en 2021 y ahora esperan a su segundo hijo, ya que tienen a Agustín de 3 años. Redes Sociales El reconocido cantautor reveló que su descanso finaliza muy temprano, arrancando su jornada entre las 5:30 y las 6 de la mañana para aprovechar el silencio absoluto de la casa. Ese primer tramo matutino le permite recargar energías antes de que comience el movimiento del resto de los integrantes del hogar. A partir de esa franja, el músico asume las tareas vinculadas a la crianza de los más chicos: “A las ocho empiezo a encargarme porque el del medio, Agustín, va al jardín, entonces lo despierto, preparo el desayuno, lo llevo al jardín y ahí arranco ya con mis actividades”. La agenda del referente de la música popular continúa en el estudio de grabación, donde dedica horas a la composición y producción de su nuevo material discográfico. Sin embargo, el momento de mayor conexión personal regresa al caer la noche, una vez que el resto de los integrantes de la familia descansa. Durante ese tramo de soledad, el artista aprovecha para repasar sus metas profesionales y personales: “A la noche tengo un tiempo también cuando ya todos duermen de poder hacer un poco de reflexión al respecto de lo que estoy haciendo”.