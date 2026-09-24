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Abel Pintos podría cantar frente al papa León XIV: qué dijeron desde su entorno sobre la convocatoria

El interprete habría sido elegido para cantar ante el sumo pontífice durante su visita al país en noviembre. La versión de su entorno.

Carolina Gassmann
Abel Pintos y una propuesta muy importante en medio de su carrera.

Abel Pintos y una propuesta muy importante en medio de su carrera.

Abel Pintos podría vivir uno de los momentos más especiales de su carrera durante la visita del papa León XIV a la Argentina. En las últimas horas comenzó a circular la versión de que el cantante habría sido convocado para presentarse frente al Sumo Pontífice, aunque todavía resta una confirmación.

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En medio del gran momento profesional que atraviesa el cantante como parte del jurado de Es mi sueño, la noticia trascendió y generó repercusión. En este sentido, C5N se comunicó con el entorno más cercano del artista para conocer cuál es la situación. Desde su equipo fueron cautos y aseguraron que, por el momento, “no hay confirmación oficial aún”.

La respuesta mantiene abierta la posibilidad, pero deja en claro que la participación del músico todavía no fue anunciada formalmente.

Esta versión comenzó a circular a partir de una información publicada por Diario Crónica, donde señalaron que Pintos sería uno de los artistas elegidos para cantar frente a León XIV durante su paso por el país y que él habría respondido con suma felicidad.

La visita del sumo pontífice a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre y contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Abel Pintos en Málaga. Agotó las localidades de sus cuatro fechas en España.

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El Vaticano confirmó la agenda del papa León XIV: cuándo llegara y cuáles serán sus actividades ese día

El Vaticano publicó el pasado lunes 21 de septiembre, la agenda oficial del papa León XIV en Argentina, en el marco de la gira latinoamericana que también incluirá Uruguay y Perú.

Según el cronograma difundido por el Vaticano, León XIV arribará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Montevideo. Tras la recepción oficial en el Aeroparque Jorge Newbery, a las 17 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.

Por la tarde, se realizará la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y, media hora después, el Papa mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei A las 18:30, en el Palacio Libertad, participará de una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

El lunes 9 celebrará una misa en el monumento de los Españoles, mientras que el martes 10 viajará a Córdoba y, por la noche, encabezará una vigilia con jóvenes en Buenos Aires.

Su último día será el miércoles 11. Luego de visitar el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, viajará a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica. Por la tarde partirá desde el aeropuerto de Ezeiza con rumbo a Lima para continuar su gira.

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