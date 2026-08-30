Lali Espósito compartió fotos inéditas de su despedida de soltera en Brasil: "Celebrar nos hace re bien"

La cantante publicó un álbum íntimo con sus amigas en el país vecino. Desde las noches de fiesta hasta las papas fritas y la hamburguesa en la habitación del hotel. Los detalles para decirle adiós a su soltería.

Tras las fotos filtradas por fans y las especulaciones en torno a una despedida de soltera , Lali Espósito confirmó que viajó a Brasil con amigas para decirle adiós a su soltería antes de su casamiento con Pedro Rosemblat . "Celebrar nos hace re bien", escribió la cantante en Instagram como descripción del álbum íntimo que compartió en esa red social.

En las imágenes se la ve a la artista junto a sus cinco amigas, entre las que se encuentra la actriz Candela Vetrano , recorriendo distintos puntos de Brasil y festejando juntas. El grupo disfrutó la noche brasileña y las comodidades del servicio a la habitación en el hotel .

Desde la primera foto, la cantautora confirmó que se trató de su despedida de soltera: se mostró con unos lentes con la palabra "Bride" ("Novia") en una patilla. En otra foto, Lali es la única vestida de blanco, mientras que sus amigas usaron exclusivamente ropa negra .

En otra imagen todas usaron remeras personalizadas con referencias al matrimonio, como Floricienta con su vestido de boda y la longeva pareja Boy Olmi y Carola Reyna , que están juntos desde 1994. Además, la actriz reveló un curioso chiste interno: encendedores personalizados con las respuestas que ella daba cuando le preguntaban si se iba a casar: "Ni en pedo me caso" y "Ay, no, es un gastadero de dinero" .

La artista también compartió de qué forma estuvo presente su prometido: en una foto se la ve con una careta de Pedro Rosemblat impresa y pegada en un palito de madera . "Celebro a mis amigas, celebro el amor", escribió en la descripción del álbum de fotos compartido.

El dato que reveló Lali Espósito sobre su casamiento con Pedro Rosemblat

Lali Espósito y Pedro Rosemblat todavía no revelaron qué día se casarán, pero ambos confirmaron que ya tenían fecha para este año. La pregunta es ¿cuándo? La cantante celebró su nuevo concierto en el Más Monumental con una pista nueva sobre el día elegido para su boda: "Me hacen la despedida de soltera en River acaso???".

Luego de agotar las entradas el pasado mes de junio, la artista tendrá su tercer River el 26 de septiembre, un día ya especial para Lali: se cumplirán exactamente dos años del lanzamiento del sencillo Fanático, la canción que dio inicio a una era que transformó el pop argentino y marcó un antes y un después en la carrera de la artista.

Me hacen la despedida de soltera en River Acaso???

Ahre — Lali (@lalioficial) August 3, 2026

Respecto a su casamiento, la intérprete había confirmado la noche de los Premios Gardel 2026 que ya tenia fecha de boda, pero había aclarado: "Estoy como disfrutando este River, después voy a disfrutar elegir qué quiero tomar en el casamiento, después voy a disfrutar estar al pedo con mis tres gatos".

Mientras que el conductor de Gelatina había afirmado que se casarán en 2026, aunque reconoció que había un problema con la elección de una fecha. "Este año nos vamos a casar, espero que sea este año, si conseguimos fechas, si nos ponemos de acuerdo", había revelado el periodista en América TV.

La nueva pista de Lali vuelve a poner el foco en la fecha elegida por ambos para concretar el compromiso de matrimonio, pero continúa sin precisar qué día será. Fieles a su estilo, podrían no avisarlo con anticipación y un día publicar en redes sociales que ya se casaron.