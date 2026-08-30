IR A
IR A

Lali Espósito compartió fotos inéditas de su despedida de soltera en Brasil: "Celebrar nos hace re bien"

La cantante publicó un álbum íntimo con sus amigas en el país vecino. Desde las noches de fiesta hasta las papas fritas y la hamburguesa en la habitación del hotel. Los detalles para decirle adiós a su soltería.

Lali con sus amigas en su despedida de soltera en Brasil.

Lali con sus amigas en su despedida de soltera en Brasil.

Instagram

Tras las fotos filtradas por fans y las especulaciones en torno a una despedida de soltera, Lali Espósito confirmó que viajó a Brasil con amigas para decirle adiós a su soltería antes de su casamiento con Pedro Rosemblat. "Celebrar nos hace re bien", escribió la cantante en Instagram como descripción del álbum íntimo que compartió en esa red social.

Lali Espósito respondió de una manera particular al pedido de una fan.
Te puede interesar:

Lali Espósito se topó con una foto de Mariano Martínez en plena despedida de soltera: su inesperada reacción

En las imágenes se la ve a la artista junto a sus cinco amigas, entre las que se encuentra la actriz Candela Vetrano, recorriendo distintos puntos de Brasil y festejando juntas. El grupo disfrutó la noche brasileña y las comodidades del servicio a la habitación en el hotel.

View this post on Instagram

Desde la primera foto, la cantautora confirmó que se trató de su despedida de soltera: se mostró con unos lentes con la palabra "Bride" ("Novia") en una patilla. En otra foto, Lali es la única vestida de blanco, mientras que sus amigas usaron exclusivamente ropa negra.

En otra imagen todas usaron remeras personalizadas con referencias al matrimonio, como Floricienta con su vestido de boda y la longeva pareja Boy Olmi y Carola Reyna, que están juntos desde 1994. Además, la actriz reveló un curioso chiste interno: encendedores personalizados con las respuestas que ella daba cuando le preguntaban si se iba a casar: "Ni en pedo me caso" y "Ay, no, es un gastadero de dinero".

La artista también compartió de qué forma estuvo presente su prometido: en una foto se la ve con una careta de Pedro Rosemblat impresa y pegada en un palito de madera. "Celebro a mis amigas, celebro el amor", escribió en la descripción del álbum de fotos compartido.

El dato que reveló Lali Espósito sobre su casamiento con Pedro Rosemblat

Lali Espósito y Pedro Rosemblat todavía no revelaron qué día se casarán, pero ambos confirmaron que ya tenían fecha para este año. La pregunta es ¿cuándo? La cantante celebró su nuevo concierto en el Más Monumental con una pista nueva sobre el día elegido para su boda: "Me hacen la despedida de soltera en River acaso???".

Luego de agotar las entradas el pasado mes de junio, la artista tendrá su tercer River el 26 de septiembre, un día ya especial para Lali: se cumplirán exactamente dos años del lanzamiento del sencillo Fanático, la canción que dio inicio a una era que transformó el pop argentino y marcó un antes y un después en la carrera de la artista.

Respecto a su casamiento, la intérprete había confirmado la noche de los Premios Gardel 2026 que ya tenia fecha de boda, pero había aclarado: "Estoy como disfrutando este River, después voy a disfrutar elegir qué quiero tomar en el casamiento, después voy a disfrutar estar al pedo con mis tres gatos".

Mientras que el conductor de Gelatina había afirmado que se casarán en 2026, aunque reconoció que había un problema con la elección de una fecha. "Este año nos vamos a casar, espero que sea este año, si conseguimos fechas, si nos ponemos de acuerdo", había revelado el periodista en América TV.

La nueva pista de Lali vuelve a poner el foco en la fecha elegida por ambos para concretar el compromiso de matrimonio, pero continúa sin precisar qué día será. Fieles a su estilo, podrían no avisarlo con anticipación y un día publicar en redes sociales que ya se casaron.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se casa Lali.

Filtran más fotos de Lali Espósito en su despedida de soltera en Brasil: las originales remeras

Se casa Lali Espósito.

Se filtraron fotos: ¿Lali Espósito de despedida de soltera en Brasil?

¿Qué pareja famosa tuvo una escandalosa separación?

Eran protagonistas de una novela, tuvieron una escandalosa separación y él fue señalado de tóxico

﻿El conductor aportó detalles que nunca habían salido a la luz.

Celos y odio extremo: revelaron lo peor de una expareja de Lali Espósito

La mamá de Lali Espósito habló sin filtros sobre Mariano Martínez.

La mamá de Lali Espósito destrozó a Mariano Martínez con una sola frase: "La verdad..."

Lali Espósito es oriunda de Parque Patricios.

Lali reivindicó el tuit que desató su pelea con Milei: "A las pruebas me remito"

últimas noticias

La salida de Andrés Marsengo.

Video: un arquero argentino fracturó a un compañero de un rodillazo en la cara en Paraguay

Hace 9 minutos
El hecho ocurrió en Chubut.

Chubut: detuvieron a un joven que manejaba borracho y atropelló a un policía que cruzaba la calle

Hace 10 minutos
Julieta Poggio fue finalista de Gran Hermano en 2022.

Efecto Tini Stoessel: Juli Poggio detalló cómo administra su plata junto a su madre tras Gran Hermano

Hace 11 minutos
Lali con sus amigas en su despedida de soltera en Brasil.

Lali Espósito compartió fotos inéditas de su despedida de soltera en Brasil: "Celebrar nos hace re bien"

Hace 54 minutos
La Policía intervino por el hecho.

Conmoción en Suiza: al menos un muerto y cinco heridos por un tiroteo en una fiesta electrónica

Hace 54 minutos