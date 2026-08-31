Se supo por qué Messi eligió Brindis, la canción de Soledad Pastorutti, para retirarse de la Selección

Hay composiciones musicales que quedan asociadas a un instante exacto, mientras que otras terminan acompañando trayectorias enteras. Brindis, el célebre tema de la cantante Soledad Pastorutti , se consolidó definitivamente como la banda sonora oficial del ciclo del capitán Lionel Messi en la Selección argentina . Este lunes, al confirmar su adiós al conjunto nacional, el capitán publicó un emotivo video de poco más de un minuto en el que repasa sus dos décadas vistiendo la albiceleste.

La elección de este tema no resulta casual ni improvisada para la delegación nacional. La relación pública entre el astro rosarino y la obra musical comenzó tras la consagración en la Copa del Mundo de Qatar. El 18 de enero de 2023, al cumplirse un mes de la gesta de Lusail, el diez ya había musicalizado sus imágenes preferidas con esta obra. En aquella oportunidad, explicó en el Olé: “La canción de la Sole es significativa para nosotros, nos hace sentir bien, son momentos especiales para nosotros” .

El propio futbolista reveló que Brindis fue el tema de cabecera que retumbó de manera ininterrumpida en las concentraciones de la Copa América y durante toda la estadía en suelo qatarí. Durante el homenaje de la Conmebol en Paraguay a los campeones del mundo, Pastorutti interpretó la obra en vivo frente al plantel. En ese contexto, el rosarino ratificó emocionado: “Ese tema para nosotros es muy significativo para el vestuario, es una canción muy especial que la escuchamos mucho” .

Existe además un fuerte lazo histórico e intergeneracional que conecta a la pieza de Afo Verde con el folclore del fútbol argentino. En 2006, la Sole se la cantó a Diego Armando Maradona en el Teatro Gran Rex, creando una escena icónica para la cultura popular. Al escucharla de nuevo en la voz de la artista, Messi unió ambos legados: la canción que cobijó al ídolo de 1986 era la misma que ahora abrazaba a su propia camada victoriosa.

Tres años después de la consagración mundial, el clásico tema volvió a sonar para acompañar un contexto diametralmente opuesto. La música dio marco al compilado que marca el cierre definitivo de su etapa en el equipo nacional. De la alegría festiva por el título conseguido a la nostalgia de la despedida, el capitán no necesitó dar mayores explicaciones: la icónica melodía volvió a sonar mientras repasaba la historia del futbolista que atravesó finales perdidas, críticas ferozmente superadas y la gloria máxima.

La carta de Messi para despedirse de la Selección

A través de una extensa y conmovida publicación compartida en su cuenta oficial de Instagram, el astro rosarino hizo formal su renuncia al seleccionado. En el texto, el capitán dejó al descubierto sus razones más profundas para tomar la decisión de dar un paso al costado tras disputar la final del Mundial 2026 frente a España. "Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", expresó el diez.

El futbolista explicó detenidamente que la determinación venía madurando desde la culminación del certamen ecuménico. De hecho, en una aclaración realizada sobre el cierre de su carta, dio precisiones cronológicas sobre la redacción del mensaje. "Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final", confesó en primera persona el capitán argentino, transparentando el instante exacto en el que asumió internamente que su etapa con la camiseta albiceleste había llegado al punto final.

Asimismo, el capitán remarcó que un trágico acontecimiento del ámbito personal terminó por disipar cualquier tipo de duda sobre su futuro internacional. "Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", sentenció en referencia al reciente fallecimiento de su padre Jorge Messi. Con esas palabras, el ídolo ratificó que el doloroso golpe familiar recibido en los últimos días terminó de consolidar la postura que había elaborado semanas atrás tras la final en Estados Unidos.

La carta escrita por Lionel Messi.

En las líneas de su desvinculación, repasó el valor de haber cumplido los objetivos trazados tras atravesar épocas de duras críticas e injustas frustraciones. "Duele en el alma pero entiendo que es el momento. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado momentos soñados", sostuvo en relación a los logros alcanzados junto a la Scaloneta. El astro concluyó reafirmando que pasará a apoyar al equipo como un hincha más desde la tribuna.

Para el cierre de su histórico comunicado, el legendario número diez eligió manifestar su gratitud hacia el pueblo argentino tras dos décadas de representación internacional. "Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!", concluyó de manera contundente la misiva con la que selló su desvinculación definitiva del equipo nacional. Su partida marca el fin de la era más gloriosa en la historia reciente del fútbol de nuestro país.