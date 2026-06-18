¿Qué esconde Ian Lucas en su dormitorio? La sorpresa de Marley al abrir la puerta en pleno Mundia 2026l El influencer viajó con Marley a cubrir la Copa de la FIFA en Estados Unidos, y una joven quedó en medio de un blooper con los dos mediáticos. Agregar C5N en









La pareja fue sorpendida por el conductor de Telefe en un hotel en Kansas. Redes sociales

Ian Lucas y Marley fueron enviados para cubrir el Mundial 2026 en Estados Unidos, y vivieron un momento indiscreto cuando el conductor se metió en la habitación de hotel del influencer y vio que no estaba vacía.

Todo sucedió en vivo, cuando el conductor de Telefe reveló por accidente la intimidad del exparticipante de MasterChef Celebrity y encontró a la novia del joven en su dormitorio. Renata, lejos de intimidarse, conversó con Marley.

Mientras Lucas le pedía por favor que saliera del lugar, Marley no paraba de reírse por la inesperada visitante: "¿Quién está? ¿La novia?", lanzó el locutor, que no aguantó y la entrevistó. "Bienvenida, Renata", cerró el presentador.

Apareció la novia de Ian Lucas, pero estamos todos de acuerdo en que entre Marley y él van a terminar a las piñas, verdad? #IanLucas #PorElMundo pic.twitter.com/23PKAd4hqN — Una chusma sin causa (@IamChusma) June 18, 2026 La chica se llama Renata, y está acompañando al influencer en la cobertura de la Copa FIFA con el programa Por el mundo Mundial, donde muestra las distintas sedes y el color de los hinchas.

Quién es Renata Mónaco, la novia de Ian Lucas Ian Lucas comenzó una relación con Renata Mónaco, una joven que tomó mayor notoriedad a partir de su noviazgo con el influencer, quien está en Estados Unidos cubriendo el Mundial 2026. Tras conocerse el romance, la chica, que tiene un perfil marcado por viajes y lifestyle, sumó miles de seguidores en redes: más de 23 mil en Instagram y casi 100 mil en TikTok. La pareja se conoció a través de amigos en común y la relación es reciente, según trascendió en los medios.