Ni Evangelina Anderson ni Sofía Gonet: Ian Lucas fue vinculado con una nueva famosa El campeón de MasterChef confirmó que tiene una historia en curso con alguien fuera del ambiente artístico y despejó los rumores con La Reini. Sin embargo, otro nombre instalado por una panelista mantiene las especulaciones. Agregar C5N en









Su respuesta generó dudas en el estudio del programa que lo entrevistó. Redes sociales

Ian Lucas confirmó que está comenzando una nueva historia y que su vínculo con Evangelina Anderson quedó definitivamente en el pasado. El ganador de MasterChef Celebrity, que se llevó un Martín Fierro como gran revelación de la temporada, hizo el anuncio en el programa Sálvese quien pueda de América TV y dejó en claro que la persona con quien se está viendo no pertenece al mundo del espectáculo.

"Estoy viéndome con alguien... Ahí, tranqui, que no es del ambiente, entonces nada que ver, ¿viste? Estoy muy en otra", respondió el streamer cuando el cronista Rodrigo Bar le preguntó por su presente amoroso. La frase alcanzó para confirmar que superó su historia con Evangelina Anderson y que su corazón apunta en una dirección completamente nueva.

En el mismo reportaje, descartó de plano cualquier romance con Sofía Gonet, conocida como La Reini, con quien generó expectativa entre sus seguidores. "Nunca pasó nada. No hay chance. Ella es divina, pero es mi amiga, es como Joaqui, divina, pero es mi amiga, o sea, no pasó ni va a pasar", fue categórico. Aún así, lo que encendió la intriga fue otro nombre que surgió en la conversación.

Los rumores que vinculan a Ian Lucas con Nati Jota El cronista mencionó a Nati Jota como otra figura que había sido vinculada al streamer. Lucas lo negó: "¿A Nati Jota? Con Nati, no. Nunca pasó nada". Pero la respuesta no cerró el debate, sino que lo abrió dentro del propio estudio del programa.

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El nombre de Nati Jota apareció en escena cuando el cronista lo mencionó al final de la nota, después de que Ian ya había negado el romance con La Reini. Ante esta respuesta, Majo Martino sembró la duda con una intervención que llamó la atención. Mientras Nico Peralta recordaba que Ian lo había negado, la periodista retrucó con firmeza: "Y qué va a decir". Antes, había lanzado otra frase que dejó flotando la sospecha: "Permitime dudar si es fuera del ambiente. Por algo Rodrigo le preguntó lo que le preguntó al final de la nota". Nati Jota Redes sociales Nati Jota es periodista, conductora e influencer con una fuerte presencia en redes sociales y en el mundo del entretenimiento, lo que la ubica dentro del radar mediático que rodea a Lucas. El vínculo entre ambos no había sido confirmado ni desmentido anteriormente.