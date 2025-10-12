IR A
La nueva brigada es la serie de mujeres policías que llegó a Netflix y está sorprendiendo a todos: cuál es la trama

Un nuevo lanzamiento sueco de este año ya está en el top ten de las más vistas.

Ahora, llegó a la gran N roja una producción sueca de terror psicológico, se trata de La nueva brigada. Un serie televisiva de drama, basada en hechos reales situada en los años cincuenta.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse continuamente, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de segundos. Asimismo, han aumentado notoriamente la cantidad de suscriptores y usuarios en este 2025.

El genio y los deseos mezcla elementos de fantasía oscura, romance y dilemas morales 
Este drama coreano es lo más visto del momento en Netflix y tiene un romance soñado: de qué se trata

Ahora, llegó a la gran N roja una producción sueca de terror psicológico, se trata de La nueva brigada. Un serie televisiva de drama, basada en hechos reales situada en los años cincuenta, sobre el feminismo. Una interesante novela que te mantendrá atrapado de principio a fin.

Sinopsis de La nueva brigada, la serie sueca de mujeres policías furor en Netflix

Serie de TV (2025). 1 temporada, 6 episodios. Año 1958: se gradúan las primeras mujeres policía de Suecia. Un pequeño grupo de pioneras dan un gran paso por la igualdad de género, pero también lidian con otros cambios más pequeños, ya que las faldas que se ven obligadas a llevar rozan como papel de lija contra sus muslos.

La sociedad las ridiculiza, los medios las infravaloran y sus compañeros las desprecian. Las nuevas reclutas son destinadas al barrio con mayor delincuencia del país: el distrito policial de Klara en Estocolmo. Cuando empiezan a patrullar las calles de la capital, pronto se dan cuenta de que su mayor problema no son los delincuentes: la resistencia proviene de los compañeros y la sociedad en general.

Tráiler de La nueva brigada

Reparto de La nueva brigada

  • Agnes Rase
  • Josefin Asplund
  • Hannes Fohlin
  • Malin Persson
  • Christopher Wagelin
  • Leonard Terfelt
  • Cilla Thorell
  • Sabo
