Venezuela cerrará su embajada en Noruega tras el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado

El gobierno de Nicolás Maduro argumentó una "reasignación estratégica de recursos". También resolvió la misma medida en Australia, mientras que abrirá sedes diplomáticas en Zimbabue y Burkina Faso.

El gobierno de Venezuela anunció el cierre de su embajada en Noruega , luego de que el Comité Noruego del Nobel le entregara el Premio Nobel de la Paz 2025 a la dirigenta opositora María Corina Machado por su "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia". Además, resolvieron la misma medida en Australia.

En un comunicado, el gobierno de Nicolás Maduro confirmó los cierres de ambas embajadas y argumentó una "reasignación estratégica de recursos". Además, aseguró que "las relaciones bilaterales y la atención consular a la comunidad venezolana en estos países serán atendidas de manera eficiente a través de Misiones Diplomáticas concurrentes, cuyos detalles se anunciarán en los próximos días".

También se informó la apertura de sedes diplomáticas en Zimbabue y Burkina Faso , con el objetivo de fortalecer "los lazos históricos con el continente africano y el establecimiento de Misiones Diplomáticas residentes en dos naciones hermanas, socios estratégicos en la lucha anticolonial y la resistencia frente a presiones hegemónicas".

En tanto, Maduro encabezó un acto este domingo por el Día de la Resistencia Indígena y fiel a su estilo, no nombró directamente a Machado pero la descalificó, ya que citó una encuesta de Hinterlaces, vinculada al chavismo, y sostuvo que " un 90% de la población repudia a la bruja demoníaca de la Sayona” . Luego agregó: “Nosotros queremos paz , pero paz con libertad, con soberanía e independencia, no la paz de las ruinas de Gaza ni la paz de la muerte ”.

El anuncio del Nobel para Machado provocó una fuerte repercusión internacional, aunque en Venezuela el clima interno sigue marcado por la represión posterior a las elecciones del 28 de julio, en las que la oposición denunció fraude.

El Premio Nobel de la Paz que ganó María Corina Machado

El Premio Nobel de la Paz 2025 fue entregado para la dirigenta María Corina Machado por su "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", según indicaron desde el Comité Nobel.

El presidente de la organización, Jorgen Watne Frydnes, la destacó como “una figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo".

En tal sentido, también la describió como “una valiente y comprometida defensora de la paz, una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad". Además, consideran que Machado demostró que las herramientas de la democracia son también las de la paz y que aguarda un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En julio del 2024, Machado fue inhabilitada para postularse contra el chavismo y fue Edmundo González quien la reemplazó. Luego pasó a la clandestinidad por las amenazas recibidas en medio de protestas. Fue entonces que aseguró que “uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina de los últimos tiempos” y “una figura clave y unificadora en una oposición política que en su momento estuvo profundamente dividida”.

Machado estuvo en la clandestinidad y no había sido vista hasta enero. Un tribunal venezolano emitió una orden de arresto contra González, quien huyó a España y recibió asilo. Cabe destacar que Machado y González fueron galardonados con el máximo galardón de la Unión Europea en materia de derechos humanos, el Premio Sájarov.