Referente libertario insultó y le pegó a una mujer que protestaba contra el Gobierno

Ocurrió en Quilmes, durante una actividad de campaña de Diego Santilli. El agresor fue identificado como Juan Carlos Gil. Es un abogado con vínculos directos con la cúpula local de La Libertad Avanza.

Juan Carlos Gil, el hombre que le pegó una trompada a una mujer que protestaba contra el Gobierno.

Un referente de La Libertad Avanza le pegó una cachetada a una mujer durante una actividad de campaña del candidato a diputado Diego Santilli en el municipio de Quilmes. El agresor fue identificado como Juan Carlos Gil, un abogado con vínculos directos con la cúpula local del partido libertario.

Los hechos se desencadenaron mientras Santilli realizaba una recorrida por el centro de Quilmes. En paralelo, un grupo de vecinos se congregó en la vereda de enfrente para protestar de manera pacífica contra la gestión del Gobierno. Al percatarse de la protesta, Gil cruzó la calle y se dirigió de manera hostil y agresiva hacia los manifestantes.

En un momento de alta tensión, Gil arremetió a los gritos y le propinó un golpe en la cara a una de las manifestantes. En un video que circula en redes sociales se lo puede ver al agresor insultando: "Te voy a cagar a trompadas, andate a Cuba hija de puta".

El hombre continuó lanzando improperios y descalificaciones ideológicas contra los manifestantes: "La concha de tu madre, zurdo, ándate a Venezuela pelotudo, hijo de puta".

Gil fue una figura clave en la organización de La Libertad Avanza en la zona, siendo un colaborador cercano de Osvaldo Daniel Rolón, quien encabezó la lista local en las últimas elecciones primarias.

Antes de su alineación con el partido de Javier Milei, tuvo un paso por otras fuerzas políticas. El abogado supo dirigir el armado local de la agrupación Unir, liderada por el exdiputado Alberto Asseff.

