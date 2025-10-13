Referente libertario insultó y le pegó a una mujer que protestaba contra el Gobierno

Juan Carlos Gil, el hombre que le pegó una trompada a una mujer que protestaba contra el Gobierno.

Un referente de La Libertad Avanza le pegó una cachetada a una mujer durante una actividad de campaña del candidato a diputado Diego Santilli en el municipio de Quilmes. El agresor fue identificado como Juan Carlos Gil, un abogado con vínculos directos con la cúpula local del partido libertario.

Los hechos se desencadenaron mientras Santilli realizaba una recorrida por el centro de Quilmes. En paralelo, un grupo de vecinos se congregó en la vereda de enfrente para protestar de manera pacífica contra la gestión del Gobierno. Al percatarse de la protesta, Gil cruzó la calle y se dirigió de manera hostil y agresiva hacia los manifestantes.

En un momento de alta tensión, Gil arremetió a los gritos y le propinó un golpe en la cara a una de las manifestantes. En un video que circula en redes sociales se lo puede ver al agresor insultando: "Te voy a cagar a trompadas, andate a Cuba hija de puta".

Embed Un viejo libertario pegándole una trompada a una señora al grito de “ANDATE A CUBA, ZURDA”.



Debe ser casualidad. pic.twitter.com/Jnio9A9oPP — Marian Herrera (@marianherrrera) October 13, 2025

El hombre continuó lanzando improperios y descalificaciones ideológicas contra los manifestantes: "La concha de tu madre, zurdo, ándate a Venezuela pelotudo, hijo de puta".