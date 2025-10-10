Está en Netflix, es una película brasileña y gira en torno al rol importante de las mascotas en los malos momentos Esta producción acaba de estrenarse en la plataforma de streaming y trae un profundo mensaje sobre la esperanza, el amor, las segundas oportunidades y el vínculo único que existe entre las personas y los animales.







Esta película brasileña es tierna y conmovedora. Netflix

Para los fanáticos de las historias tiernas, sensibles y conmovedoras, Netflix acaba de estrenar una película brasileña perfecta para disfrutar el fin de semana y que habla sobre el rol que juegan las mascotas en los malos momentos de nuestra vida.

Se trata de Caramelo, dirigida por Diego Freitas (conocido por Más allá del universo), que llegó a la plataforma el 8 de octubre. Está protagonizada por el actor Rafael Vitti y Amendoim, un perro mestizo de color café que rinde homenaje a los cientos de animales que pueblan las calles brasileñas.

La trama de Caramelo gira en torno a la relación entre humanos y mascotas, pero también habla de las relaciones humanas, las segundas oportunidades y los momentos más vulnerables y aterradores que puede atravesar una persona. Es una oda a la esperanza, la familia y el amor.

Caramelo Netflix

Netflix: sinopsis de Caramelo Pedro es un joven y exitoso chef brasileño que, de un día para otro, ve cómo su vida cambia debido a un diagnóstico médico. En ese momento se cruza con un simpático perro callejero al que decide adoptar y bautiza como Caramelo. La relación de amistad única que surgirá entre ambos le demostrará a Pedro que el amor y la resiliencia pueden aparecer cuando menos lo esperamos.

Tráiler de Caramelo Embed - Caramelo | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Caramelo Rafael Vitti como Pedro.

Amendoim como Caramelo.

Ademara como Paula.

Carolina Ferraz como Martha.

Cristina Pereira como Dona Zélia.

Arianne Botelho como Camila.

Paola Carosella como Laura.

Kelzy Ecard como Neide.

Noemia Oliveira como Luciana.

Bruno Vinícius como Léo.

Roger Gobeth como Ivan.