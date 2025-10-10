IR A
Está en Netflix, es una película brasileña y gira en torno al rol importante de las mascotas en los malos momentos

Esta producción acaba de estrenarse en la plataforma de streaming y trae un profundo mensaje sobre la esperanza, el amor, las segundas oportunidades y el vínculo único que existe entre las personas y los animales.

Esta película brasileña es tierna y conmovedora.

Netflix

Para los fanáticos de las historias tiernas, sensibles y conmovedoras, Netflix acaba de estrenar una película brasileña perfecta para disfrutar el fin de semana y que habla sobre el rol que juegan las mascotas en los malos momentos de nuestra vida.

La llamativa película de Netflix que pasa del terror a la comedia: cuál es

Se trata de Caramelo, dirigida por Diego Freitas (conocido por Más allá del universo), que llegó a la plataforma el 8 de octubre. Está protagonizada por el actor Rafael Vitti y Amendoim, un perro mestizo de color café que rinde homenaje a los cientos de animales que pueblan las calles brasileñas.

La trama de Caramelo gira en torno a la relación entre humanos y mascotas, pero también habla de las relaciones humanas, las segundas oportunidades y los momentos más vulnerables y aterradores que puede atravesar una persona. Es una oda a la esperanza, la familia y el amor.

Caramelo

Netflix: sinopsis de Caramelo

Pedro es un joven y exitoso chef brasileño que, de un día para otro, ve cómo su vida cambia debido a un diagnóstico médico. En ese momento se cruza con un simpático perro callejero al que decide adoptar y bautiza como Caramelo. La relación de amistad única que surgirá entre ambos le demostrará a Pedro que el amor y la resiliencia pueden aparecer cuando menos lo esperamos.

Tráiler de Caramelo

Embed - Caramelo | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Caramelo

  • Rafael Vitti como Pedro.
  • Amendoim como Caramelo.
  • Ademara como Paula.
  • Carolina Ferraz como Martha.
  • Cristina Pereira como Dona Zélia.
  • Arianne Botelho como Camila.
  • Paola Carosella como Laura.
  • Kelzy Ecard como Neide.
  • Noemia Oliveira como Luciana.
  • Bruno Vinícius como Léo.
  • Roger Gobeth como Ivan.
