El genio y los deseos es el k-drama del momento en Netflix: cuál es la historia

Un nuevo lanzamiento de Corea del Sur llegó a esta popular plataforma de streaming y es furor, captando la atención de muchos suscriptores.

Ahora llegó un nuevo lanzamiento de Corea del Sur

Ahora llegó un nuevo lanzamiento de Corea del Sur, se trata de la serie El genio y los deseos, que está siendo furor en Netflix. Una serie televisiva de comedia y romance.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, los suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente este 2025.

Ahora llegó un nuevo lanzamiento de Corea del Sur, se trata de la serie El genio y los deseos, que está siendo furor en Netflix. Una serie televisiva de comedia y romance que te mantendrá entretenido de principio a fin, desde la comodidad de tu casa. A continuación te contamos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que no te lo pierdas este fin de semana de octubre.

el genio

Sinopsis de El genio y los deseos, la serie coreana que es furor en Netflix

Serie de TV (2025). 1 temporada, 12 episodios. Un excéntrico genio reaparece tras mil años de espera para hacer realidad los deseos de una juiciosa mujer. ¿Convertirá su monótona existencia en una vida llena de amor y fantasía?

kdrama

Tráiler de El genio y los deseos

Embed - El genio y los deseos | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de El genio y los deseos

  • Suzy como Ka-young
  • Kim Woo Bin como Genie
  • Noh Sang-hyun como Soo-hyun
  • Ahn Eun-jin como Mi-ju
  • Lee Joo-young como Min-ji
  • Ko Kyu-pil como Said
el genioo
