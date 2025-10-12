El genio y los deseos es el k-drama del momento en Netflix: cuál es la historia

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, los suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente este 2025.
Ahora llegó un nuevo lanzamiento de Corea del Sur, se trata de la serie El genio y los deseos, que está siendo furor en Netflix. Una serie televisiva de comedia y romance que te mantendrá entretenido de principio a fin, desde la comodidad de tu casa. A continuación te contamos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que no te lo pierdas este fin de semana de octubre.
Sinopsis de El genio y los deseos, la serie coreana que es furor en Netflix
Serie de TV (2025). 1 temporada, 12 episodios. Un excéntrico genio reaparece tras mil años de espera para hacer realidad los deseos de una juiciosa mujer. ¿Convertirá su monótona existencia en una vida llena de amor y fantasía?
Tráiler de El genio y los deseos
Embed - El genio y los deseos | Tráiler oficial | Netflix
Reparto de El genio y los deseos
- Suzy como Ka-young
- Kim Woo Bin como Genie
- Noh Sang-hyun como Soo-hyun
- Ahn Eun-jin como Mi-ju
- Lee Joo-young como Min-ji
- Ko Kyu-pil como Said