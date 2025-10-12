El genio y los deseos es el k-drama del momento en Netflix: cuál es la historia Un nuevo lanzamiento de Corea del Sur llegó a esta popular plataforma de streaming y es furor, captando la atención de muchos suscriptores.







El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, los suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente este 2025.

Ahora llegó un nuevo lanzamiento de Corea del Sur, se trata de la serie El genio y los deseos, que está siendo furor en Netflix. Una serie televisiva de comedia y romance que te mantendrá entretenido de principio a fin, desde la comodidad de tu casa. A continuación te contamos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que no te lo pierdas este fin de semana de octubre.

Sinopsis de El genio y los deseos, la serie coreana que es furor en Netflix Serie de TV (2025). 1 temporada, 12 episodios. Un excéntrico genio reaparece tras mil años de espera para hacer realidad los deseos de una juiciosa mujer. ¿Convertirá su monótona existencia en una vida llena de amor y fantasía?

Tráiler de El genio y los deseos
Reparto de El genio y los deseos
Suzy como Ka-young

como Ka-young Kim Woo Bin como Genie

como Genie Noh Sang-hyun como Soo-hyun

como Soo-hyun Ahn Eun-jin como Mi-ju

como Mi-ju Lee Joo-young como Min-ji

como Min-ji Ko Kyu-pil como Said el genioo