Este drama coreano es lo más visto del momento en Netflix y tiene un romance soñado: de qué se trata

El genio y los deseos mezcla elementos de fantasía oscura, romance y dilemas morales Netflix

Netflix incorporó a su catálogo un drama coreano que rápidamente conquistó el primer lugar entre lo más visto de la plataforma y presenta un romance que se está quedando con la atención de los suscriptores. El gigante del streaming estrenó El genio y los deseos, una producción fantástica de 12 episodios creada por Kim Eun-sook, reconocida por éxitos como Los herederos y La Gloria, junto al director Lee Byeong-heon. Esta serie desató gran entusiasmo en redes sociales al reunir nuevamente a las estrellas Bae Suzy y Kim Woo-bin, quienes habían compartido pantalla por última vez en Uncontrollably Fond.

El genio y los deseos mezcla elementos de fantasía oscura, romance y dilemas morales en un relato que desafía los cánones tradicionales del drama surcoreano. Con una ambientación que transita entre el resplandor del desierto de Dubái y los talleres de un barrio anónimo, la producción presenta la historia de Ki Ka-young, una joven marcada por una crianza severa y un control emocional extremo, quien libera a un genio milenario llamado Iblis tras encontrar una lámpara mágica. Lo que en un principio parece un simple pacto de tres deseos se transforma en un enfrentamiento filosófico cargado de manipulación y oscuridad.

La propuesta de Netflix se distingue por su atmósfera que fluctúa entre el humor y la tensión moral, ofreciendo una meditación sobre la ambición, la corrupción y la imposibilidad de escapar de la propia naturaleza. Con una estética que fusiona la sensualidad del mito oriental con la luminosidad del drama urbano coreano, esta serie se ubica como una de las apuestas más ambiciosas del género fantástico en lo que resta del año, atrayendo tanto a seguidores del k-drama como a quienes buscan relatos que exploren las sombras del deseo humano.

El genio y los deseos Netflix

Sinopsis de El genio y los deseos, la serie coreana que es furor en Netflix El genio y los deseos construye su trama sobre el encuentro entre dos naturalezas incapaces de convivir con la pureza o el arrepentimiento. Ki Ka-young es una joven fría y apática, moldeada por una infancia bajo la vigilancia autoritaria de su abuela, quien logró contener las tendencias peligrosas de su nieta.

Su vida se transforma cuando encuentra una lámpara mágica en Dubái y libera a Iblis, un espíritu condenado que había permanecido dormido durante más de mil años. Este genio no es un ente bondadoso, ya que su misión consiste en tentar a los mortales y demostrar que toda voluntad humana tiende hacia la corrupción, convirtiendo lo que parecía un simple pacto de deseos en un complejo enfrentamiento moral. La serie articula su relato a través de dos líneas paralelas que se entrelazan constantemente. Por un lado, explora la relación de dependencia entre Ka-young e Iblis, quienes se manipulan y reconocen mutuamente en su propio cinismo, creando una dinámica que funciona como espejo de dilemas contemporáneos. Por otro, incorpora personajes secundarios como Mi-joo, una figura enigmática con motivaciones ocultas, y Soo-hyun, hermano y rival de Iblis cuyo antagonismo implica conflictos mitológicos y emocionales. La propuesta mezcla humor grotesco con violencia contenida y ternura, ofreciendo episodios que oscilan entre la comedia y la amenaza de tragedia, mientras examina cómo los deseos concedidos se convierten en espejos de las carencias emocionales más profundas. El genio y los deseos Netflix Tráiler de El genio y los deseos Embed - El genio y los deseos | Tráiler oficial | Netflix Reparto de El genio y los deseos Bae Suzy como Ki Ka-young

Kim Woo-bin como Iblis

Ahn Eun-jin como Mi-joo

Noh Sang-hyun como Soo-hyun

Lee Joo-young como Min-ji

Ko Kyu-pil como Sayyid/Sade