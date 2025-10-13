Descuentos de hasta un 30% en bares y restaurantes por el día de la madre: cómo acceder al beneficio La promoción del Banco Provincia, a través de Cuenta DNI, estará vigente el fin de semana del 18 y 19 de octubre. Los usuarios podrán acceder a un ahorro de hasta $8.000 por persona en locales gastronómicos adheridos. Por







En la previa del Día de la Madre, el Banco Provincia anunció un nuevo beneficio para los usuarios de su billetera virtual, Cuenta DNI, con descuentos del 30% en restaurantes, bares y cafés durante el sábado 18 y el domingo 19 de octubre.

El tope de reintegro será de $8.000 por persona, lo que equivale a consumos totales de hasta $26.700. La promoción se aplicará exclusivamente en locales adheridos a la red de la aplicación.

La medida forma parte de la política de beneficios al consumo impulsada por la gestión de Axel Kicillof, que busca incentivar la actividad económica y acompañar a las familias en fechas de alta demanda.

Desde la entidad destacaron que Cuenta DNI se consolidó como una de las herramientas de pago más utilizadas en la provincia, tanto por su facilidad de uso como por los descuentos regulares en rubros básicos y servicios.

El beneficio por el Día de la Madre apunta, además, a estimular el consumo en el sector gastronómico, uno de los más movilizados por las celebraciones de octubre. Con esta iniciativa, el gobierno bonaerense apuesta a sostener el poder adquisitivo de los hogares y reforzar el circuito de consumo interno.

Día de la madre: promociones en indumentaria y perfumes El Banco Provincia sumó una promoción especial para los sábados 11 y 18 de octubre, en el marco del Día de la Madre. Los clientes que utilicen sus tarjetas de crédito Visa o Mastercard podrán acceder a un 20% de descuento y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, casas de deportes, perfumerías y farmacias. image