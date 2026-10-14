Qué dice el informe psicológico de Darío Giordano tras la denuncia de Valentín Yankelevich

En medio del conflicto familiar, se conocieron fragmentos de los informes psicológicos y psiquiátricos del viudo de Romina Yan, que fueron incorporados a la causa civil por el cuidado de los hijos de la actriz.

Tras la denuncia pública por maltrato que Valentín Yankelevich realizó contra su padre, Darío Giordano, durante una entrevista con la periodista Tatiana Schapiro, salieron a la luz nuevos detalles del expediente judicial. La información fue revelada por Paulo Kablan en A la Barbarossa, donde mostró parte de las evaluaciones a las que fue sometido Giordano y explicó qué observaron los especialistas sobre su comportamiento y la relación que mantenía con los dos menores.

Tras leer el documento, el periodista analizó los puntos centrales de las pericias a Darío Giordano . "Hay un informe psiquiátrico, psicológico, que es terrible, lapidario. Todo lleva al mismo camino, por eso fueron tan contundentes en renovarle la tenencia al abuelo (Gustavo Yankelevich)", expresó.

Uno de los puntos más llamativos de la evaluación estuvo relacionado con el vínculo de Giordano con sus hijos, Franco y Valentín. Según los especialistas, mostró dificultades para reconocer su responsabilidad en los conflictos familiares y una tendencia a atribuir los problemas a factores externos.

"Respecto de la problemática familiar con sus hijos, denotó escasa implicación subjetiva, tendiendo a depositar el eje del conflicto en el entorno. Todo ello repercute en el establecimiento de sus vínculos y en el ejercicio de su rol paterno", leyó el periodista. En este sentido, estos informes habrían sido determinantes para que la Justicia resolviera que tanto Franco como Valentín continuaran bajo el cuidado de su abuelo, Gustavo Yankelevich, en medio del conflicto familiar.

"Si bien se hace cada tres meses, durante tres años y medio reiteraban y le dieron la tenencia definitiva a un abuelo, no es común", agregó. Y reiteró: "No solamente los testimonios, sino que hay una serie de peritajes de especialistas que dicen exactamente lo mismo. Hablan de una situación horrible que padecieron esos chicos".

En ese contexto, el panelista explicó que el viudo de Romina Yan fue sobreseído por la justicia porque la causa prescribió. "La causa penal de lesiones leves agravadas por el vínculo prescribió, es inocente el acusado porque prescribió por el paso del tiempo", concluyó.

Gustavo Yankelevich reveló cuál fue el rol de Cris Morena en medio de la escandalosa denuncia de su nieto

Valentín Yanlekevich reveló que fue víctima de violencia por parte de su papá luego de la muerte de su madre y, a su vez, destacó la figura de su abuelo, Gustavo Yankelevich, quien se hizo cargo tanto de él como de su hermana Azul. Sin embargo, hasta el momento no se había mencionado a Cris Morena y fue su exesposo el encargado de dejar en claro la importancia de su presencia en medio del drama familiar.

Cris Morena.

"La primera que se dio cuenta de esto fue Cris. Parecía que ella no había hecho nada porque no fue muy mencionada, pero ella lo notó y me habló a mí. Me advirtió: 'Está pasando algo raro, prestale atención a los chicos'", subrayó Yankelevich.

"Parecía algo pasajero, pero cada vez era más grande. Franco fue el primero en pedirme ir a vivir conmigo. Después fue Valentín. Yo los buscaba al colegio, íbamos a comer y después los volvía a llevar. En uno de esos almuerzos, me dijo: 'Quiero ir a vivir con vos'. Pero no me dijo que le pegaban", recordó.

"Yo me junté con Darío y le dije que me había pedido ir a vivir conmigo. Él me contestó: 'De ninguna manera, yo soy el dueño de los chicos. Hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera'. Ahí me di cuenta de que estaba pasando algo más grave", acotó.

Cris Morena junto a Azul.

Por otro lado, contó que la Justicia tardó tres años y medio en darle la tenencia y que la historia no se había hecho conocida porque estaban aguardando a que su hermana Azul terminara el colegio. "Ellos le contaron que necesitaban hacerlo público y ella los entendió, aunque hubiese preferido que no se cuente porque ella vivió ahí también", expresó.