Valentín Yankelevich, tras el descargo de su padre: "Pedir disculpas lo hubiera dejado mejor parado"

El hijo de Romina Yan expresó su malestar tras el comunicado de Darío Giordano, quien negó las acusaciones de violencia en su contra. Según contó Gustavo Yankelevich, su nieto lo llamó después de leer el descargo y aseguró que una disculpa hubiera sido más honesta.

Valentín Yankelevich expresó su malestar tras el comunicado de su padre, Darío Giordano, quien negó las acusaciones de violencia en su contra . Según contó Gustavo Yankelevich, su nieto lo llamó inmediatamente después de leer el descargo y aseguró que una disculpa hubiera sido más honesta y lo habría dejado en mejor posición que insistir en su inocencia. "Pedir disculpas lo hubiera dejado mejor parado", expresó.

Tras los fuertes testimonios de su hijo, Darío Giordano eligió romper el silencio y defenderse con un comunicado en el que negó haber ejercido violencia y aseguró que, tras la muerte de su esposa Romina Yan, hizo todo lo posible por ser un buen padre. "La muerte inesperada y repentina de Romina destruyó el mundo que conocía", expresó en el texto de descargo.

La reacción por parte del segundo hijo del matrimonio no tardó en llegar y, según contó Gustavo Yankelevich en una entrevista con Eduardo Feinmann en Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre), su nieto lo llamó apenas leyó el texto y se mostró sorprendido. "¿Vos leíste esto?", le preguntó incrédulo.

Para él, una disculpa hubiera sido más honesta y le habría permitido presentar una imagen más favorable. "Pedir disculpas lo hubiera dejado mejor parado que insistir que es inocente y que no tiene nada que ver", sentenció el reconocido productor televisivo.

El viudo de Romina Yan negó las acusaciones de violencia en su contra por parte de Valentín Yankelevich y respondió al testimonio del joven sobre presuntas situaciones vividas en el hogar tras la muerte de su madre. Además, recordó que la Justicia lo sobreseyó en 2018.

"La muerte inesperada y repentina de Romina destruyó el mundo que conocía. De un día para otro perdí a mi compañera, a la mujer que amaba", comenzó el productor. Giordano afirmó que, en medio del dolor, debió criar solo a sus tres hijos pequeños. Según su versión, en ese período de extrema vulnerabilidad recibió presiones externas y cuestionamientos sobre cómo debía conducir su hogar y tuvo que "defender" su rol de padre.

Sobre los episodios de agresión, el productor fue categórico: "Quiero dejar algo en claro: rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen. Ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia".

Darío Giordano, viudo de Romina Yan.

Para respaldar su postura, indicó que la Justicia ya investigó los hechos. "Se trata de una causa en la cual fui sobreseído en el año 2018. Como siempre sostuve, esos hechos que se denuncian nunca ocurrieron y por lo tanto nunca fueron comprobados", afirmó.

Giordano aclaró que no responderá a su hijo en público. "No voy a discutir públicamente con mi hijo Valentín. No voy a responderle a través de los medios de comunicación", sostuvo. También reconoció posibles fallas en su rol como padre: "Aunque es posible que, en ese momento de duelo y dolor, yo no haya estado a la altura de lo que él y Franco necesitaban. Les pido perdón por eso y puedo entender su angustia".