Daniela Celis celebró la cantidad de hombres que se anotaron a su casting: "Busco pasarla bien, un chongo es un rato"

La exparticipante de Gran Hermano se mostró sorprendida por la repercusión de su convocatoria amorosa. Además reveló la cantidad de hombres que se anotaron y aseguró que ya comenzó con la preselección.

Después de lanzar una insólita convocatoria para conseguir chongo, Daniela Celis quedó sorprendida por la repercusión que tuvo su propuesta y reveló cuántos hombres se postularon para conquistarla.

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A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, la exparticipante de Gran Hermano les agradeció a todos los que se animaron a participar del particular casting y celebró la cantidad de interesados que despertó su búsqueda amorosa. “Este miércoles los voy a empezar a conocer. ¡Qué emoción! Es un éxito, esto es un éxito”, relató con entusiasmo, antes de asegurar que ya está avanzando con la preselección de los candidatos.

En ese contexto, la influencer volvió a aclarar qué es lo que está buscando en esta nueva etapa de su vida amorosa: “ No busco casarme, no busco un marido, no busco enamorarme, tampoco un padrastro. Busco pasarla bien, un chongo es un rato”.

Después, en el video que posteó aseguró que el éxito de la convocatoria superó sus expectativas: “Tras el éxito de la convocatoria quiero decir que se anotaron más de 5000 personas, que escanearon el código QR, llenaron el formulario y mandaron su video ”, contó.

Para cerrar, la modelo explicó que comenzó a revisar los perfiles, pero que no todos podrán avanzar a la siguiente etapa. “Ya hicimos filtro, hicimos preselección. Estoy muy feliz, gracias a todos los que se anotaron, por supuesto, tienen que cumplir los requisitos”, concluyó.

Daniela Celis aseguró que sus hijas ven a un fantasma y que es su amigo: el miedo de la influencer

La mediática Daniela Celis sorprendió a sus seguidores al contar una experiencia paranormal en su propia casa. Según relató, sus hijas aseguran ver a un fantasma en la habitación y hasta le pusieron nombre: “Se llama Yoyi, mamá”, revelaron las gemelas.

La ex Gran Hermano compartió un video que parece sacado de una película de terror, donde se percibe una figura extraña. Ante la inquietud, la influencer primero consultó con especialistas en psicología pediátrica y luego planea acudir a un experto en fenómenos paranormales para determinar si se trata de una entidad real o simplemente de un juego infantil.

Daniela Celis vía Instagram.

Según Celis, las gemelas Laia y Aimé, de apenas dos años, hablaban con un supuesto amigo imaginario dentro de la casa. Al principio pensó que se trataba de un juego, pero todo cambió cuando señalaron hacia la habitación y aseguraron que había alguien detrás de la puerta.

La influencer decidió grabar la situación con su celular. En el video, una de las nenas se acerca al cuarto y marca el lugar donde estaría el misterioso visitante. En ese momento, Laia reveló un detalle que heló la piel: “Se llama Yoyi y es bueno”. Incluso aseguró que el personaje les había llevado regalos a ella, a su hermana y a su mamá.

La tensión aumentó cuando Daniela le preguntó a Aimé si también podía verlo. La pequeña respondió sin dudar: “Sí”, y señaló el mismo sector. Segundos después, una de las gemelas exclamó: “Acá viene”, como si estuviera viendo acercarse al supuesto fantasma. La inesperada afirmación dejó desconcertada a Celis, que intentaba comprender qué observaban sus hijas.

“Mamis, necesito consejos, ¿es amigo invisible o algo más?”, escribió la influencer, sorprendida por la insistencia de las nenas que señalaban un lugar vacío y relataban la presencia de su amigo. Una de ellas incluso lo dibujó y le puso nombre: “Yoyi”.