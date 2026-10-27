La insólita propuesta que recibió Yanina Latorre en su viaje a Madrid: "Me di a la fuga"

La conductora de SQP reveló que una pareja de jóvenes le dejó un mensaje en un restaurante y la esperaron. “No quería ni mirar”, indicó.

La conductora de SQP, Yanina Latorre, vivió una situación inesperada en sus vacaciones recientes en Madrid y tuvo que ver con una propuesta inesperada de parte de dos jóvenes. Le dejaron un mensaje en un restaurante y ella decidió huir porque le dio vergüenza la situación. ¿Qué le pidieron?

“Viene la chica, una nena de veintipico de años, me saluda y me dice que era mi fan. Me dio una cartita chiquita, la abro... ”, contó en Yanina 107.9 y agrega: “Hola somos tal y tal (no voy a vender sus nombres), somos muy fans tuyos, te amamos, ¿estás para un trío? ”.

Latorre sorprendió con más detalles: “Me dejaron el teléfono, al que no llamé, y la cuenta de Instagram, a la que no seguí. A partir de ese momento, no quería mirar a la barra”. Y concluyó : “En un momento, tenía que ir al baño, me saqué una foto con otros dos y me di a la fuga”.

Yanina Latorre contó la insólita propuesta que recibió en Madrid, donde una joven de unos 25 años y su pareja le dejaron una carta para invitarla a hacer un trío porque, según le escribieron, ella les caía muy bien. pic.twitter.com/NwohQFWp4c

En cuanto a la pareja contó que le llamó la atención la edad de quienes le habían hecho la propuesta: “Me llamó la atención, no eran de mi edad, eran dos chicos de 20. Me intimidó que se sentaron en la barra, pidieron un trago y claramente me estaban esperando ”.

La cancelación del show de Tini Stoessel en Miami, anunciada apenas 20 minutos antes de su inicio, desató una fuerte polémica. Horas después, comenzaron a circular todo tipo de versiones sobre quién habría sido el verdadero responsable de la suspensión del espectáculo.

Algunos usuarios señalaron a Alejandro Stoessel, por ser su productor histórico, mientras que otros apuntaron a la artista por haber dilatado tantas horas la cancelación del show sabiendo que las condiciones no eran las mejores. Por otro lado, hubo quienes pusieron en duda su extenso descargo en las redes, donde ella mencionó problemas técnicos.

“Me duele profundamente que el show de hoy no haya podido realizarse, principalmente por cada persona que compró su entrada, viajó e hizo un esfuerzo enorme para compartir esta noche con nosotros”, comenzó su descargo y explicó cuando llegaron al venue se encontraron con que las condiciones técnicas y de seguridad que “NO estaban dadas”, escribió.

Frente a todas las dudas, quien salió a dar su versión en las redes sociales fue Yanina Latorre. La conductora de SQP, no solo confirmó la versión sobre que el recital fue cancelado por fallas técnicas, sino que también, fue más allá: "Los problemas técnicos fueron reales y le mintieron. Le dijeron que lo solucionaban, la entretuvieron, su propio equipo le dijo que era imposible y peligroso. No habían probado nada, ni los vuelos de Tini... apenas pueda voy contando todo lo que sé".