Ricardo Darín reveló por qué no le contó a su esposa que iban a ser abuelos y sorprendió a todos

El actor explicó el motivo por el cual le ocultó a Florencia Bas que el Chino Darín y Úrsula Córbero serían padres de Dante, quien nació en febrero.

El actor Ricardo Darín contó que le ocultó a su esposa, Florencia Bas , que iban a ser abuelos después de confirmarse que su hijo, el Chino Darín , sería padre por primera vez fruto de su relación con la actriz española Úrsula Corberó. Además, recordó la conversación con su pareja luego de enterarse.

Darín asistió como invitado a Urbana Play y rememoró el momento en el que su hijo le expresó que sería padre. "Todavía no superé la primera etapa, que es el shock amoroso que sentí cuando me enteré de que mi hijo iba a ser padre. El Chino me lo contó medio como un secreto, esas cosas que ocurren con los primeros meses de un embarazo, que no hablás hasta tanto, no esté... Me dijo: 'Mirá, está pasando esto. Te pido, por favor, que no digas nada'" , señaló.

En tal sentido, se acordó entre risas del diálogo que luego mantuvo con Bas. "Esto me valió una amonestación muy severa por parte de mi mujer. Cuando se enteró, me dijo: '¿Vos sabías y no me dijiste?' Y yo le dije que el Chino me había pedido que, por favor, no dijera nada. '¿Pero vos fuiste capaz de no decirme?'", manifestó.

En tanto, profundizó en su decisión de ocultar los primeros meses de embarazo de Corberó: "Lo que pasa es que en los secretos no hay excepciones. No podés decir 'es un secreto, pero a vos te lo cuento', sino no es más un secreto".

El nieto de Darín, llamado Dante, nació en una clínica de Barcelona después de que el embarazo fuera llevado con discreción por parte de ambas familias. Fueron muy pocas las veces que tanto Chino Darín como la actriz compartieron momentos de esta etapa tan personal, aunque algunas apariciones en familia en Argentina generaron gran repercusión entre sus seguidores.

La reflexión de Ricardo Darín por la llegada de su primer nieto

Ricardo Darín habló a corazón abierto sobre su primer nieto, hijo del "Chino" Darín y la actriz española Úrsula Corberó: "Enloquecido de amor", fue la reflexión que conmovió al reconocido artista argentino y a nivel mundial.

El protagonista de Nueve Reinas y El Secreto de sus Ojos se emocionó al hablar de la llegada de Dante, el primer hijo de la pareja de actores, de tan solo ocho meses: “Todos estamos enloquecidos de amor con él", y agregó: "Lo del nieto ya me va a caer la ficha. Tengo una prevención, que es la distancia, así que lo voy tomando con pinzas”.

Darín estuvo en Otro Día Perdido, con la conducción de Mario Pergolini, adonde fue a promocionar su última película junto a Diego Peretti, llamada Lo Dejamos Acá, una comedia negra y drama dirigida por Hernán Goldfrid. : “Lo más fuerte es ver a mi hijo como padre”, sentenció en El Trece.

El flamante abuelo puso en su boca las palabras de su hijo para vivenciar lo que siente el joven con esta nueva etapa: "La última que escuché fue: 'Ahora estoy entendiendo un poco más todo'”, confesó el intérprete de El Hijo de la Novia.