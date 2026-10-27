Lali y Miranda! estrenaron "Bailar o morir" y pusieron fecha al lanzamiendo de BOM

El corto de 16 minutos cruza una ciudad italiana con un juego de sillas que se vuelve un asunto de vida o muerte. La colección reúne diez canciones y ya se puede preguardar en Spotify.

BOM, el álbum de Lali y Miranda! que se estrenará el 3 de noviembre.

Después de mucha expectativa, este martes llegó el primer lanzamiento de BOM , el nuevo proyecto de Miranda! y Lali Espósito: los artistas publicaron el primer sencillo Bailar o morir junto con un cortometraje de 16 minutos y anunciaron que el álbum completo, integrado por diez canciones, estará disponible en plataformas el próximo 3 de noviembre.

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La canción fue escrita por Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi, mientras que la producción artística estuvo a cargo de Mauro de Tommaso junto con Sergi. El tema se presenta como una declaración sobre el baile entendido no solo como entretenimiento, sino también como libertad, resistencia y celebración de la identidad.

El corto, dirigido por Lautaro Espósito y Ale Ruax, muestra a los artistas uniformados ante una sala de control que abre la puerta a otros mundos: una ciudad italiana, un galpón donde el juego de las sillas se vuelve una cuestión de vida o muerte y una estética pop fantástica.

La música conecta las secuencias y el sonido funciona como acceso al relato, en una historia que mezcla recuerdos posibles, realidades paralelas y trampas de la memoria. La producción dura 16 minutos y fue concebida como la entrada al universo creativo de BOM, cuyo eje también recupera la pista de baile como espacio colectivo.

El proyecto tomó forma pública el 16 de octubre, cuando ambos artistas abrieron la cuenta @bomsystem y compartieron las primeras pistas, con una estética propia y referencias a los títulos de las canciones, aunque en ese momento todavía no habían informado la fecha de salida del álbum completo.

Bailar o morir es el primer single del álbum BOM, de Lali y Miranda!.

La relación entre ellos ya había pasado por colaboraciones como una versión de Yo te diré y Mejor que vos, tema que publicaron en 2025. Además, coincidieron como jurados en La Voz Argentina, una experiencia televisiva que acercó al público la química artística que ahora expanden a un disco compartido.

Lali y Miranda! combinan música y fantasía en un corto de 16 minutos. Prensa Lali y Miranda!

El repertorio difundido por la cuenta oficial incluye diez temas: Bailar o morir, Señora, En Italia, Migajas, Adonde, Hiperlove, Ganar, Piel, Helecho y Vivo del pop, revelados de atrás hacia adelante en una secuencia de publicaciones que también anticipó la identidad visual del disco y marcó el tono de esta nueva etapa artística.

La portada también quedó disponible y el álbum ya puede preguardarse en Spotify, mientras que el sencillo se encuentra en las plataformas digitales. La propuesta define la pista de baile como un lugar de encuentro donde los cuerpos se conectan, las diferencias se diluyen y la música recupera una dimensión colectiva.