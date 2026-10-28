28 de octubre de 2026 Inicio
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Tras un sinfín de especulaciones, Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro escapó de Brasil por Argentina

Luego de una desmentida inicial, la dirección nacional reconoció que el senador brasileño ingresó a Misiones junto a su familia por la madrugada acompañado por la PSA y abordó un avión privado rumbo a Ecuador. El dirigente enfrenta investigaciones judiciales por presunto lavado de dinero y otros delitos.

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Donald Trump se mostró dispuesto a recibirlo en Estados Unidos

Donald Trump se mostró dispuesto a recibirlo en Estados Unidos, donde podría obtener asilo político.

El Gobierno de Javier Milei confirmó que Flávio Bolsonaro, excandidato a presidente de Brasil e hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ingresó a la Argentina junto a su familia y partió en un avión privado hacia Ecuador, en una maniobra que le permitió abandonar Brasil en medio de su situación judicial. La confirmación oficial expuso el papel del territorio argentino como punto de salida para el dirigente, quien viajó a Estados Unidos con el respaldo de Donald Trump.

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La Dirección Nacional de Migraciones informó que Flávio Bolsonaro, su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus hijas Carolina y Luiza ingresaron al país a las 22.50 del martes 27 de octubre por el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones.

Según el comunicado oficial, los cuatro presentaron documentación habilitada para viajar y no registraron impedimentos legales para ingresar a la Argentina. A las 23.30, abordaron un vuelo privado operado por Baires Fly S.A. con destino a Guayaquil, Ecuador, de acuerdo con el plan de vuelo presentado ante las autoridades.

La confirmación llegó en medio de las versiones sobre el paradero del senador y las sospechas sobre su salida de Brasil. El episodio abre interrogantes políticos sobre el papel del Gobierno argentino en la ruta utilizada por un dirigente aliado de Milei que busca instalarse en el exterior mientras enfrenta causas judiciales en su país.

Si bien Migraciones aseguró que el ingreso se realizó sin impedimentos legales, el comunicado no explica las circunstancias de la salida de Bolsonaro de Brasil ni despeja las dudas sobre la coordinación del traslado. La confirmación oficial, sin embargo, ratificó que la familia pasó por Misiones y utilizó un vuelo privado para continuar su viaje.

Las causas judiciales y el respaldo de Trump

Flávio Bolsonaro es investigado en Brasil por presunto lavado de dinero y evasión de divisas, además de otras sospechas de irregularidades financieras. Las investigaciones incluyen movimientos de fondos considerados sospechosos y posibles vínculos con operaciones relacionadas con plataformas de apuestas. El senador niega las irregularidades y las acusaciones no constituyen una condena judicial.

La salida del país también se produjo en medio de medidas adoptadas por la Justicia brasileña respecto de sus pasaportes. De acuerdo con las informaciones publicadas en Brasil, el senador debía entregar sus documentos por orden del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal.

El destino final de Bolsonaro sería Estados Unidos, donde Trump se mostró dispuesto a recibirlo. Consultado sobre la posibilidad de que el senador solicitara asilo político, el mandatario republicano respondió que lo aprobaría y afirmó que consideraba que él y su familia eran “buena gente”.

Además, el Departamento de Estado estadounidense confirmó que emitirá visas para Bolsonaro y sus familiares, aunque no precisó qué tipo de permisos recibirán ni cuánto tiempo podrán permanecer en el país. Por el momento, no se confirmó oficialmente que se le haya concedido asilo político.

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