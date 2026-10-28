Muerte del streamer El Komanche: la autopsia reveló la causa de su fallecimiento El creador de contenido, muy famoso en la comunidad gamer, fue hallado sin vida durante la madrugada del lunes en México, donde residía. Agregar C5N en









La autopsia reveló que Carlos Mauricio Gómez murió por asfixia por ahorcamiento.

Las autoridades del estado de Nuevo León, en México, reveló las causas de la muerte del reconocido streamer El Komanche, fallecido el pasado lunes. Según reconoció su representante, el youtuber había hablado con su familia horas antes de su deceso.

De acuerdo a lo que se detalló, Carlos Mauricio Gómez, su verdadero nombre, murió a causa de una “asfixia por ahorcamiento”. Si bien el examen logró determinar el motivo de su deceso, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

La primera noticia comenzó a circular el domingo cuando medios locales reportaron el hallazgo de un hombre sin vida en una casa de Monterrey, y se expandió rápido por la comunidad del streaming de habla hispana. Los propios vecinos fueron los que alertaron a las autoridades al observar que la puerta de la casa del youtuber de 30 años estaba abierta. Los primeros en llegar fueron policías municipales y posteriormente, paramédicos confirmaron el deceso y personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes.

Por su parte, el diario El Universal filtró el reporte que elaboró la Agencia Estatal de Investigaciones donde detallaba que Gómez lo habían encontrado en el patio trasero de la casa donde vivía. “Estaba suspendido de una cuerda sujetada a la protección de una ventana de la segunda planta del inmueble”, señala el documento y agregaron que durante la inspección inicial que hicieron los policías no se encontraron signos de violencia.

El Komanche, el reconocido streamer salvadoreño de 30 años. Se viralizó el último mensaje del streamer El Komanche tras su fallecimiento Después de conocerse la muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, sus seguidores comenzaron a revisar sus últimas publicaciones en redes sociales y encontraron un mensaje que rápidamente se viralizó. El 19 de octubre, el streamer salvadoreño de 30 años había escrito en X: "Los días simplemente no mejoran". La frase sumó millones de visualizaciones en pocas horas luego de trascender que había sido encontrado sin vida en una vivienda de Monterrey, México.

Aunque muchos usuarios interpretaron esas palabras como una posible señal de que atravesaba un momento difícil, el mensaje por sí solo no permite establecer una relación directa con las circunstancias de su muerte. Lo que sí generó fue una gran cantidad de reacciones en toda la comunidad del streaming, donde El Komanche era una figura conocida por sus colaboraciones con Ibai Llanos, El Rubius y Coscu, entre otros. Redes sociales Los días previos a su fallecimiento también llamaron la atención de sus seguidores. El 16 de octubre había publicado en X el mensaje "HOLA BUENAS" con un enlace a su canal de Kick, y ese mismo día comentó en tono distendido "No me jodas llegaron los autos voladores". Su última transmisión en esa plataforma estuvo dedicada al videojuego Elden Ring y llevaba por título "Terminando Elden Ring DLC por fin puedo descansar", una frase que también fue objeto de múltiples lecturas por parte de sus fans luego de conocerse la noticia.