28 de octubre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 28 de octubre

El dólar oficial minorista opera a $1.510 la compra y $1.560 la venta, mientras que el mayorista cotiza a $1.529 para la compra y $1.538 para la venta.

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¿A cuánto cotiza el dólar?

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Tras la suba del lunes, el dólar se mantuvo en $1.560

Con el riesgo país por encima de los 700 puntos básicos, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, defendió el programa económico del Gobierno en la tercera Cumbre Aseguradora Argentina, adjudicó la escalada del dato que mide el J.P. Morgan "100% a la crisis internacional" y consideró que el país fue "castigado de más" por los mercados.

"Hoy hay un ruido en el mercado de que va a haber volatilidad el año que viene. Olvídense de la volatilidad cambiaria y de las tasas de interés del año que viene. El momento para invertir es ahora", insistió el funcionario que responde al ministro de Economía, Luis Caputo.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.555 para la compra y $1.575 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.538.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.028.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.665,38, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.563,27.

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