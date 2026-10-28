Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 28 de octubre El dólar oficial minorista opera a $1.510 la compra y $1.560 la venta, mientras que el mayorista cotiza a $1.529 para la compra y $1.538 para la venta. Por Agregar C5N en









¿A cuánto cotiza el dólar? Pexels

El dólar oficial mantiene su valor tras un inicio con suba y cotiza a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta en el Banco Nación. Esto se da después de una semana que terminó con un alza de $15 y llegó a su máximo histórico, mientras que el mayorista alcanzó su mayor valor nominal.

Con el riesgo país por encima de los 700 puntos básicos, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, defendió el programa económico del Gobierno en la tercera Cumbre Aseguradora Argentina, adjudicó la escalada del dato que mide el J.P. Morgan "100% a la crisis internacional" y consideró que el país fue "castigado de más" por los mercados.

"Hoy hay un ruido en el mercado de que va a haber volatilidad el año que viene. Olvídense de la volatilidad cambiaria y de las tasas de interés del año que viene. El momento para invertir es ahora", insistió el funcionario que responde al ministro de Economía, Luis Caputo.

Freepik Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense opera a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue opera a $1.555 para la compra y $1.575 para la venta.