Javier Milei cerró su visita a Catamarca: recorrida en una planta de litio y acto por el Día del Minero

En su segundo día en la provincia, el Presidente visitó la planta de Río Tinto Argentina, donde fue recibido por el director ejecutivo, Simón Trott, y el gerente general, Ignacio Costa. El martes se reunió con la militancia en la puerta del Hotel Casino.

El presidente Javier Milei cerró este miércoles su visita a la provincia de Catamarca con una agenda de actividades que incluyó una recorrida en una planta de litio local y un discurso en acto por el Día del Minero, donde evitó hablar del triunfo de Lula de Silva en el balotaje presidencial de Brasil y no hizo referencia a la fuga del candidato opositor Flávio Bolsonaro a Estados Unidos .

Se trató de la primera visita del mandatario a la provincia, donde se desplegó un amplio operativo de seguridad que incluyó cortes de tránsito en accesos clave, desvíos en el microcentro y retiro anticipado de escuelas céntricas para garantizar la circulación de la comitiva bajo custodia de fuerzas federales y provinciales.

Durante el acto oficial, que contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil y de directivos globales de la firma Río Tinto, Milei respaldó el rumbo de apertura económica y remarcó el rol del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) como catalizador de desembolsos productivos.

El proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, es pionero en la extracción de litio en Argentina desde 1997, e inició una nueva etapa de expansión con la reactivación de las inversiones en el yacimiento, presentadas como el resultado de una nueva política marco orientada a brindar previsibilidad al capital privado.

"Estas obras representan casi 1.000 millones de dólares de inversión y 25.000 toneladas anuales más de carbonato de litio producidas en la provincia. Las dos arrancaron su primera producción en el segundo trimestre de este año, antes de lo previsto", destacó Milei.

A posterior, defendió la actividad minera en la provincia al destacar que "transforma la vida de las comunidades, especialmente en zonas remotas donde las alternativas productivas son escasas, por no decir nulas, cuando la actividad se articula con el sector privado los beneficios se multiplican y sostienen más allá de la vida útil del proyecto. Este es el verdadero federalismo y la inclusión".

"Ahora podemos ver que gracias al cambio de modelo, las obras se adelantan tan rápido como sea posible para poder producir y generar riqueza cuanto antes. El proyecto Fénix es muy importante para la Argentina", sumó, previo a destacar: "Entre todos los lugares del mundo donde podía poner su dinero, eligió la Argentina como uno de los pilares de su estrategia de litio".

"Así como las inauguraciones de hoy, su capacidad en el país llega a 100.000 toneladas anuales y próximamente, gracias al proyecto Rincón, va a llegar a 160.000. Es un orgullo para nosotros como gobierno y para mí como presidente que una empresa de semejante envergadura vuelva a ver a nuestro país como un socio confiable a largo plazo y vuelva a invertir en nuestra tierra", agregó Milei.

Visita de Milei a Catamarca: inversiones y minería

La visita del presidente Javier Milei a Catamarca se da en un contexto de fuerte impulso a las inversiones mineras. La inauguración de las plantas de Río Tinto en el salar del Hombre Muerto posiciona al litio como protagonista de la estrategia energética nacional, con foco en la exportación de insumos clave para la transición hacia energías limpias. El proyecto busca multiplicar la capacidad extractiva en la puna catamarqueña y consolidar al noroeste argentino como polo minero.

En paralelo, el Ministerio de Economía oficializó la aprobación de un nuevo desarrollo minero de gran escala que contempla la explotación de cobre, oro, plata y molibdeno, con una inversión total declarada de US$ 6.393 millones. El plan prevé una vida útil de 23 años, con el procesamiento de 780 millones de toneladas de mineral y una producción anual promedio de 160.000 toneladas de concentrado de cobre. Además, se proyecta obtener más de 3,4 millones de toneladas de cobre, 2,3 millones de onzas de oro y 41,1 millones de onzas de plata, con más de la mitad del presupuesto destinado a proveedores nacionales.

Ambas iniciativas se inscriben en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ya registra 23 proyectos distribuidos en nueve provincias y un total de US$ 49.766 millones en inversiones. Tras el paso por Catamarca, el Gabinete nacional continuará la agenda inversora en Santa Fe, con rondas de negocios en Rosario, y Milei planea extender las visitas a San Juan, Salta, La Pampa, Mendoza y Jujuy antes de fin de año, reforzando el mensaje de que la minería es uno de los motores de crecimiento que la Casa Rosada busca exhibir en el último trimestre.

La agenda de Javier Milei en Catamarca