28 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Crisis en la fábrica de caramelos Lipo: 25 trabajadores despedidos reclaman las indemnizaciones

Los empleados de la planta de Lanús realizaron una marcha para exigir el pago de las indemnizaciones y salarios pendientes. Denuncian que fueron despedidos hace meses, que perdieron la cobertura médica y que la empresa no les da respuestas.

Por
Denuncian que fueron despedidos hace meses

Denuncian que fueron despedidos hace meses, que perdieron la cobertura médica y que la empresa no les da respuestas.

La crisis en la fábrica de caramelos Lipo, ubicada en Lanús, derivó en una protesta de trabajadores despedidos que reclaman el pago de las indemnizaciones y de salarios adeudados. Se trata de 25 empleados que quedaron fuera de la empresa y que, según denunciaron en declaraciones a C5N, llevan meses sin cobrar lo que les corresponde.

Los nuevos valores mínimos varían según la categoría y la modalidad de trabajo.
Te puede interesar:

Las trabajadoras de casas particulares recibirán un 1,6% de aumento en noviembre y un extra: de cuánto será el aumento

Rubén es uno de los trabajadores afectados. Después de 29 años en la fábrica, fue despedido hace cuatro meses y todavía no consiguió otro empleo. “Nos deben meses del año pasado y no nos liquidaron lo adeudado. No hay respuestas para los compañeros despedidos, solamente maltrato”, sostuvo.

La situación también golpeó a familias que dependen de la cobertura médica para afrontar tratamientos y medicamentos. Valeria, quien ingresó a la empresa en 2002, contó que fue despedida sin recibir ningún pago y denunció que le inventaron causas para justificar su desvinculación. Dos meses antes había fallecido su esposo y, además, tiene una hija con discapacidad que necesita medicación.

“Me dieron de baja la obra social”, relató la trabajadora, que expuso las consecuencias económicas y familiares de quedarse sin empleo y sin cobertura médica.

Otro de los testimonios es el de Esteban, quien trabajó durante 23 años en la fábrica y fue despedido junto con su esposa, que tenía 25 años de antigüedad. La pareja tiene dos hijos con autismo y perdió la cobertura de salud para toda la familia.

“No les importó nada. Nos echaron a los dos”, afirmó Esteban. Actualmente, trabaja con su auto a través de una aplicación para generar ingresos, mientras acumula deudas con las obras sociales que no pudo pagar. “Los chicos se quedaron sin cobertura”, lamentó.

Una trabajadora con 37 años de antigüedad resumió el reclamo de quienes se movilizaron: “Lo único que reclamamos es que nos paguen la indemnización por despido. Que nos den lo que nos corresponde”.

Denuncias por pagos fraccionados y falta de aumentos

La crisis también genera preocupación entre quienes todavía trabajan en la fábrica. Un empleado que continúa en la empresa denunció que los despidos se produjeron sin el pago de las indemnizaciones correspondientes y advirtió que los problemas laborales no se limitan a sus excompañeros.

“Es una desidia. Los dejaron en la calle sin pagar las indemnizaciones correspondientes. Es una modalidad que a nivel general está sucediendo en distintas empresas”, señaló en diálogo con C5N.

El trabajador aseguró que los empleados que permanecen en la planta cobran sus salarios de manera fraccionada, con pagos semanales en lugar de recibir el sueldo completo, y que no obtienen aumentos. También mencionó una merma en las ventas, aunque aclaró que, desde su perspectiva, no se trata de una caída rotunda.

Mientras los despedidos reclaman que se regularicen las deudas salariales y se paguen las indemnizaciones, los testimonios reflejan la incertidumbre que atraviesan las familias afectadas y las dificultades que enfrentan quienes todavía dependen de la fábrica para sostener sus ingresos.

Noticias relacionadas

¿A cuánto cotiza el dólar?

El dólar busca estabilizarse tras la suba de la última semana

La cadena de pagos y el empleo, en jaque.

La morosidad en microempresas roza el 18% y quintuplica a la de grandes compañías

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 28 de octubre

El BCRA, por segundo día consecutivo, no compró divisas. 

Tras el balotaje en Brasil, el Banco Central completó dos jornadas sin comprar divisas por primera vez en 2026

El salario mínimo se ubicó en su nivel más bajo en dos décadas.

El empleo formal acumula 14 meses de caída y el salario mínimo tocó un piso histórico

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva.

El FMI aprobó la tercera revisión del acuerdo con Argentina y encaminó un desembolso de u$s900 millones

Rating Cero

La bailarina prefirió no confirmar públicamente la identidad de su nuevo compañero.

Es una famosa bailarina argentina, se separó de su marido hace seis meses y se supo que apostó al amor otra vez

Un electrodoméstico fue el detonante que desencadenó en un juicio millonario.

Insólito: un famoso conductor argentino ganó un juicio millonario por un lavarropas

El desafío consistía en elaborar un lemon pie a la altura de las mejores pastelerías.

"¿Qué es esto?": la fuerte reacción de Maru Botana ante un error garrafal de MasterChef

El reconocido conductor tiene un gran proyecto con el canal de las pelotas.

Bombazo: se filtró el nuevo programa que conducirá Santiago del Moro en Telefe

¿Qué pasó entre Josefina y Emanuel?

Yanina Latorre filtró los chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch: "Pensé en hacerlo con vos"

La actriz vivió un gracioso momento en MasterChef.

El blooper de Juli Poggio en MasterChef que impactó a todo el jurado: "Baño polaco"

últimas noticias

Una propuesta inspirada en la tradición estadounidense del BBQ.

Carnes ahumadas, sándwiches y BBQ: un recorrido por la cocina smokehouse

Hace 14 minutos
La bailarina prefirió no confirmar públicamente la identidad de su nuevo compañero.

Es una famosa bailarina argentina, se separó de su marido hace seis meses y se supo que apostó al amor otra vez

Hace 22 minutos
La Imperfecta pone el foco en uno de los clásicos de la gastronomía argentina: la empanada. 

Listas en cinco minutos: dónde comer empanadas norteñas al horno de barro en Palermo

Hace 26 minutos
Un electrodoméstico fue el detonante que desencadenó en un juicio millonario.

Insólito: un famoso conductor argentino ganó un juicio millonario por un lavarropas

Hace 29 minutos
Hay cinco detenidos en la causa.

Quién era Nanci Godoy, la docente de 52 años hallada muerta en Corrientes

Hace 41 minutos