Profundo dolor: murió un reconocido periodista con una extensa carrera en medios

Además de comunicador era docente en el Instituto de Estudios Superiores Gobernador José Cubas y pasó por el INTA. Colegas y familiares compartieron la triste noticia en redes sociales y lo despidieron.

Murió el periodista agropecuario José Luis Cortón quien trabajó durante años para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y como docente en Instituto de Estudios Superiores Gobernador José Cubas .

"El amor sabe esperar": el mensaje de Candela Arizaga tras el fin de la restricción perimetral que le impedía verse con Facundo Moyano

En el IES José Cubas suspendieron las actividades durante el miércoles 28 de octubre y emitieron un comunicado donde confirmaron la noticia y brindaron detalles sobre su velorio. También detallaron que el fallecimiento ocurrió durante las primeras horas de la jornada pero no bridaron la causa.

"Hoy nos toca despedirte, querido José Luis, con una tristeza inmensa, pero también con la gratitud y el cariño que supiste ganarte. Gracias por todo lo que nos brindaste. Te vamos a extrañar mucho", escribieron en redes.

Con profundo pesar, la comunidad educativa del IES "Gobernador José Cubas" comunica el fallecimiento del Dr. José Luis Cortón, ocurrido en las primeras horas de este miércoles 28 de octubre.

Despedimos a un querido docente y compañero, cuya generosidad, compromiso y vocación de servicio estuvieron siempre presentes en la vida de nuestro Instituto.

José Luis fue una persona profundamente comprometida con la institución, siempre dispuesta a colaborar, a compartir sus conocimientos y a brindar lo mejor de sí. Su calidad humana y su entrega dejan una huella que permanecerá en nuestra memoria y en el afecto de quienes compartimos tantos momentos con él.

"Hoy nos toca despedirte, querido José Luis, con una tristeza inmensa, pero también con la gratitud y el cariño que supiste ganarte. Gracias por todo lo que nos brindaste. Te vamos a extrañar mucho". Acompañamos con sincero afecto a su familia y seres queridos en este doloroso momento.