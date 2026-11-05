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El impresionante rating que tuvo la entrevista de Mario Pergolini a Ronnie Wood en Otro día perdido

Durante su transmisión, perdió frente a la emisión de Telefe que se impuso con una diferencia contundente. El mítico invitado británico se llevó la ovación y elogios del público argentino.

No alcanzó para derrotar a MasterChef Celebrity.

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La visita de Ronni Wood, guitarrista de los Rolling Stones, a Otro día perdido, el ciclo de eltrece, fue uno de los momentos más comentados de la televisión abierta desde ayer a la noche. Sin embargo, su presencia no alcanzó para ganar el horario central y el programa llegó a 5,7 puntos de rating.

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Según las mediciones difundidas en la red social X por la cuenta Somos Chisme, el envío conducido por Pergolini cosechó esa cifra. En la misma franja, el reality MasterChef Celebrity, con Wanda Nara al frente, alcanzó un pico de 13 puntos.

Con esos números, la propuesta de Telefe duplicó con bastante diferencia a su principal competidor y se quedó con el liderazgo del prime time. La brecha de más de siete puntos confirmó el dominio del canal en la franja más disputada de la pantalla chica.

Aunque la figura internacional generó una gran expectativa previa, comentarios favorables en redes y elogios por lo que cuenta tener su participación y testimonio en la televisión abierta de nuestro paíls, el público masivo se inclinó por el concurso culinario y la entrevista no logró modificar la tendencia.

Qué dijo Ronnie Wood sobre el presente de los Rolling Stones

Hacia el final de la charla, Pergolini elogió Foreign Tongues, el disco que la banda publicó en 2026, y le preguntó lo que esperaban los fans, si habrá una gira para presentarlo. El músico se mostró muy conforme con el álbum y dejó en claro que le gustaría salir a tocarlo con sus viejos amigos.

Explicó que lo único que frena el tour es la postura de uno de sus compañeros. "Mick y yo ya estuvimos juntándonos. Estamos esperando que Keith diga qué quiere hacer él con su futuro. Él está un poco apático, no quiere hacer giras por ahora", expuso.

Lejos de paralizarse por esa situación, tomó una fuerte decisión: "Dije 'no me voy a sentar a esperar, voy a salir y tocar'", afirmó. De esa forma es que presentará conciertos en los que repasa el repertorio de The Birds, The Creation, Jeff Beck Group, Faces y, por supuesto, The Rolling Stones.

También destacó el apoyo que recibió de sus fans y de sus colegas para afrontar esos shows. "Tenía un mensaje de Rod Stewart en mi teléfono que decía: 'Ronnie, estoy tan orgulloso de vos, viejo amigo. Estoy contento de que estés saliendo a tocar, estés saliendo de gira, y todo el mundo diga que está disfrutando lo que estás haciendo'. Eso fue realmente un gran cumplido", concluyó.

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