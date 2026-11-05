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El dolor de Rodrigo Vagoneta por la muerte de Daniel Bifulco: "Ya haremos algo arriba como siempre"

Sus compañeros lo despidieron con afecto y lo recordaron con gratitud. La familia pidió respeto mientras avanza el caso para saber qué pasó.

El humorista compartió con él el trío de Los Jaimitos en VideoMatch.

El humorista compartió con él el trío de Los Jaimitos en VideoMatch.

Redes sociales

Rodrigo Vagoneta despidió a Daniel Bifulco con un mensaje muy emotivo en sus redes sociales luego de haberse dado a conocer su muerte. El humorista, que compartió con él el trío de Los Jaimitos en VideoMatch, lo recordó como el artista que más lo hizo reír y lo definió como su hermano y su amigo.

El reconocido conductor estará en la serie de Prime Video.
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En su despedida, lo llamó "genio del humor" y dejó una frase que resume la complicidad de tantos años. "Ya haremos algo arriba como siempre", escribió. También lo describió como "un artista inmenso" y le aseguró que lo va a amar siempre.

Daniel Bifulco falleció el miércoles, a los 56 años, y su partida generó numerosas muestras de dolor entre familiares, amigos y colegas. Fue encontrado sin vida en su domicilio del barrio porteño de Villa Urquiza, y la Justicia inició actuaciones para determinar las causas.

Si bien algunos allegados mencionaron un posible infarto, hasta el momento no hubo confirmación oficial. El trío que integraba junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta se volvió uno de los segmentos más recordados de la televisión de los 90.

El comunicado de la hija de Daniel Bifulco

Luciana Bifulco rompió el silencio con un mensaje en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto junto a su padre. En el posteo recordó su legado artístico y personal. "Sus personajes seguirán vivos en nosotros, como también todo lo que nos dejó", expresó.

También agradeció el cariño que recibió la familia desde que se conoció la noticia. "Agradecemos de corazón cada mensaje, cada palabra de cariño y cada muestra de afecto que estamos recibiendo", escribió.

El comunicado incluyó además un pedido dirigido a quienes siguen el caso. "Les pedimos respeto y consideración hacia nuestra familia. Cualquier información oficial será comunicada por nosotros", manifestó. Según se dio a conocer en los medios y redes sociales, los familiares solicitaron prudencia frente a las versiones sobre las circunstancias de la muerte.

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