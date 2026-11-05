IR A
IR A

Un humorista recordó cómo fue su última charla con Daniel Bifulco: "Un golpe enorme al corazón"

Un compañero del actor reveló que, apenas dos días antes de la muerte de su amigo, ambos planeaban una gira juntos.

El humorista falleció a los 66 años.

El humorista falleció a los 66 años.

La muerte de Daniel Bifulco, reconocido humorista de Los Jaimitos de VideoMatch, provocó una profunda tristeza en el mundo del espectáculo. Su amigo y compañero Roberto Peña reveló cómo fue su última conversación, apenas dos días antes del fallecimiento.

El reconocido conductor estará en la serie de Prime Video.
Te puede interesar:

Marcelo Tinelli estrenará su nuevo programa: los mejores humoristas que lo acompañarán

“Estoy realmente muy triste. Fue un golpe enorme al corazón”, expresó Roberto Peña en diálogo con un programa de televisión. El actor recordó que su último encuentro presencial con Bifulco había sido durante los especiales de Los Jaimitos por el Mundial 2026.

Aunque sus compromisos laborales les impedían verse, ambos mantenían contacto. “Hace dos días hablé por WhatsApp”, contó Peña a TN, quien reveló que estaban preparando un proyecto para regresar juntos a los escenarios.

“Planificábamos una gira por Ecuador, a raíz de un productor interesado, justamente con Los Jaimitos. Una locura todo”, relató el humorista, todavía conmocionado por la inesperada partida de su amigo y los planes que quedaron pendientes.

En sus redes sociales, Roberto Peña también compartió una emotiva despedida: “Me quedo con todo el amor que te di y que me diste”. Y cerró con una declaración conmovedora: “Te amo y te llevo conmigo hoy y siempre”.

Roberto Peña y Daniel Bifulco.

Roberto Peña y Daniel Bifulco.

De qué murió Daniel Bifulco

Daniel Bifulco murió a los 56 años y fue encontrado sin vida el miércoles en su vivienda del barrio porteño de Villa Urquiza. Las primeras informaciones apuntaron a un posible problema cardíaco.

Su amigo Alfredo Silva contó a TN Show cómo se conoció la tragedia: “La mamá lo encontró tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza”. Además, indicó que inicialmente el fallecimiento figuraba como un paro cardíaco.

Según el parte policial, el hermano del actor llamó al 911 para informar que estaba inconsciente. Efectivos policiales acudieron al domicilio y solicitaron una ambulancia del SAME, cuyos profesionales constataron su muerte. El cuerpo no presentaba signos de violencia.

Este jueves 5 de noviembre, trascendió que Rodrigo Vagoneta, compañero de Bifulco en Los Jaimitos, confirmó que el humorista falleció de un infarto. Sin embargo, hasta el momento no se difundieron resultados médicos oficiales que establezcan definitivamente la causa.

La Justicia inició actuaciones por averiguación de causal de muerte, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 36. Mientras avanzan las pericias, sus compañeros lo recuerdan por su trayectoria en VideoMatch y su capacidad para hacer reír.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Damián Betular es uno de los jurados de MasterChef Celebrity.

"¿No escuchan?": el error de un participante de MasterChef que despertó el hartazgo de Damián Betular

La mayoría de sus colegas y seguidores desconocía su estado de salud.

Profundo dolor: murió una famosa comediante y actriz con la que todos reían

La emocionante despedida del actor a su excompañero.

El Turco Naim despidió a Daniel Bifulco con un conmovedor mensaje: "Sos y serás mi hermanito"

No alcanzó para derrotar a MasterChef Celebrity.

El impresionante rating que tuvo la entrevista de Mario Pergolini a Ronnie Wood en Otro día perdido

El expolista y la modelo habrían vuelto a distanciarse.

La verdad detrás de la separación de Pampita y Martín Pepa

El humorista compartió con él el trío de Los Jaimitos en VideoMatch.

El dolor de Rodrigo Vagoneta por la muerte de Daniel Bifulco: "Ya haremos algo arriba como siempre"

últimas noticias

De esta manera se pueden recuperar fotos o videos.

Paso a paso, cómo recuperar fotos y videos borrados del celular sin pagar ningún extra

Hace 9 minutos
El dólar oficial se mueve sin sobresaltos.

Mientras sube el riesgo país, el dólar sigue estable en los $1.570

Hace 23 minutos
Continúa la novela tras varias semanas de la ruptura entre La Joaqui y Luck Ra.

Luck Ra lanzó una tremenda frase en MasterChef en medio del escándalo con La Joaqui

Hace 24 minutos
WhatsApp permitirá programar el envío de mensajes.

WhatsApp prepara una función para programar mensajes y enviarlos en el momento elegido

Hace 34 minutos
Myriam Bregman en la Cámara de Diputados.

"La internacional en fuga": cómo reaccionó la política argentina a la renuncia de Santiago Peña

Hace 47 minutos