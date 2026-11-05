Cuál fue el único pedido de León XIV para visitar la Argentina y cómo es su estado de salud

Los monseñores Marcelo Colombo y Raúl Pizarro, presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, contaron en conferencia de prensa cuál es el único pedido que hizo el Sumo Pontífice para venir al país. Además, informaron sobre su estado de salud actual y recordaron el legado del papa Francisco en los jóvenes.

Este jueves en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina ( CEA ), los monseñores Marcelo Colombo y Raúl Pizarro, presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, contaron en conferencia de prensa cuál es el único pedido que hizo el Sumo Pontífice para venir al país. Además, informaron sobre su estado de salud actual y recordaron el legado del papa Francisco en los jóvenes.

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A poco de confirmarse el itinerario oficial del viaje papal a la Argentina entre el 8 y 11 de noviembre, la salud de León XIV se convirtió en uno de los ejes centrales de atención. Tras haber enfrentado diagnósticos médicos complejos que incluyeron la detección de un cáncer de pulmón y una intervención quirúrgica en la que le fue extraído un nódulo maligno, las miradas están puestas en su capacidad para afrontar una agenda de alta exigencia física.

Sin embargo, desde la Conferencia Episcopal Argentina transmitieron total tranquilidad respecto al estado del Pontífice. Ante la consulta sobre posibles restricciones o cuidados médicos especiales durante su estadía, el presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, indicó que no han recibido ninguna indicación especial por parte de la Santa Sede y asume que todos los encargados de cocina donde se va a hospedar lo tendrán en cuenta.

“ Creemos más que nada que el tema del descanso es un punto importante porque son agendas muy cargadas, llenas de compromisos y parece que el Papa tiene muy buen rendimiento físico. Suele decirle a sus colaboradores 'ustedes están cansados, yo estoy bien'; eso demuestra que es un hombre de gran vitalidad y nos da serenidad. Es un hombre moderado en sus despliegues pero lo cuidaremos”, afirmó Monseñor Colombo.

Por oro lado, Colombo recordó que la llegada del Santo Padre a la región responde a un compromiso afectivo y pastoral de larga data: “El Papa tenía un fuerte deseo de venir a Argentina y a Uruguay. Al final del Cónclave hubo un comentario de León XIV que iba a venir y un deseo profundo de encontrarse con su Perú que es encontrarse con su vida pastoral y volver a su país de adopción”.

La experiencia en territorio resulta clave para comprender la sensibilidad del Pontífice. El papa León conoce de primera mano la pobreza del Pacífico y las necesidades de los sectores vulnerables de Latinoamérica por su misión pastoral en Chiclayo, Perú. En ese contexto, su visita se enmarca en la misión esencial de la Iglesia católica de mantener el diálogo y tender puentes en la agenda del mundo.

El encuentro con los jóvenes: el pedido especial del papa que recoge la posta de Francisco

Dentro del apretado cronograma de actividades en suelo argentino, se incluyó un espacio central por expresa indicación de la Santa Sede. Monseñor Raúl Pizarro, coordinador general de la organización de la visita papal, expresó que fue pedido especial de León XIV tener el encuentro con jóvenes.

“Es el único pedido concreto y directo que nos hizo y no lo teníamos en nuestra agenda previa, porque estaba muy nutrida pero finalmente por pedido del Santo Padre le dimos lugar. El Santo Padre va a escuchar los testimonios de los jóvenes y sus realidades. El mensaje es apuntar al sentido de la vida que toda vida es digna de ser vivida y vale la pena”, remarcó Pizarro.

Asimismo, el obispo añadió una reflexión sobre las deudas del país con las nuevas generaciones: “Tenemos mucho que trabajar como Iglesia, como sociedad argentina para que los jóvenes encuentren un mundo más fraterno donde vivir y es indispensable escucharlos y tratar mejor el mundo en el que vivimos. Ellos nos muestran el camino y qué es lo que necesitan. El Santo Padre tiene una gran capacidad de escucha”.

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Esta prioridad del papa León XIV conecta directo con la marca que dejó Francisco en las nuevas generaciones: la de una Iglesia cercana, comprometida con los demás y con los jóvenes como protagonistas. Durante su papado, Jorge Bergoglio transformó el vínculo de la Santa Sede con la juventud, animándola a no quedarse de brazos cruzados y ser el motor de cambio en sus comunidades.

Desde la Jornada Mundial de la Juventud de Río 2013, cuando inmortalizó el "¡Hagan lío!", Francisco dejó en claro que no quería "jóvenes-sofá" adormecidos por la comodidad o las pantallas, sino chicos con las zapatillas puestas listos para actuar hoy. Esa idea de salir a la calle y encontrarse con el otro tomó forma concreta en Scholas Occurrentes —la red nacida en Buenos Aires que une a chicos de distintas realidades mediante el arte, el deporte y la tecnología— y en su constante llamado al diálogo intergeneracional.

Para Bergoglio, la juventud pone la fuerza y la energía para soñar, pero necesita apoyarse en la sabiduría y las raíces de los abuelos para no perder el rumbo; una visión que hoy León XIV busca retomar en su visita al país.