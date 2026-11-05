El Turco Naim despidió a Daniel Bifulco con un conmovedor mensaje: "Sos y serás mi hermanito" La partida del reconocido actor provocó desgarradoras palabras de homenaje por parte de quien fuera su gran compañero en la juventud. Agregar C5N en









La emocionante despedida del actor a su excompañero.

El ambiente artístico argentino quedó profundamente conmovido tras confirmarse el fallecimiento de Daniel Bifulco, el recordado humorista que alcanzó popularidad masiva por su participación en el clásico segmento de “Los Jaimitos” dentro del programa VideoMatch. La partida del actor generó una enorme tristeza en el ámbito del espectáculo y provocó inmediatas reacciones entre quienes compartieron escenario y rutinas laborales junto al comediante durante los años dorados de la televisión abierta.

Entre las figuras públicas más impactadas por la triste noticia se destacó el Turco Naim, quien apeló a sus redes sociales oficiales para volcar su dolor a través de una emotiva carta pública. El actor acompañó su escrito con una fotografía retro de la época en la que ambos transitaban su juventud e iniciaban sus primeros pasos en la formación artística. Evocando la complicidad que los unía desde los 20 años, el humorista expresó: “Se me fue Dany. Así me gusta recordarte, cuando andábamos por los 20s y nos hacíamos los locos para las fotos”.

El artista rememoró la etapa en la que compartieron aulas durante sus años de estudio formal y la ilusión colectiva por construir una carrera en la actuación. El comediante detalló cómo nació esa amistad de juventud y la complicidad que mantenían mientras soñaban con llevar sus interpretaciones por diferentes escenarios. Recordando aquellos años de aprendizaje en el instituto, el actor sostuvo: “Éramos los Norton y estábamos en el conservatorio. Soñábamos con viajar por todo el mundo actuando”.

El cierre del escrito estuvo cargado de sensibilidad y reafirmó el lazo que mantuvieron intacto a pesar del paso del tiempo y las obligaciones profesionales. El mediático remarcó la empatía y la lucidez de su amigo para comprender las distintas instancias de la vida, dedicándole una pieza musical a modo de tributo personal en este duro trance. Manifestando su dolor por la pérdida imprevista, el comediante plasmó: “Te voy a recordar siempre, hermano. Sos, fuiste y serás mi hermanito. Te quiere todo el mundo enano. Hoy es día muy triste. Acá va este himno de mi corazón. Para vos que siempre entendiste todo, mucho más que yo”.

El sentido mensaje del actor encontró rápida repercusión entre los usuarios de las redes sociales, quienes sumaron sus muestras de condolencia hacia el círculo íntimo del artista fallecido. Las palabras dedicadas por su compañero de ruta reflejaron el impacto de la pérdida dentro de la farándula argentina y el afecto imborrable que cosechó el humorista a lo largo de su trayectoria.

Qué dice el parte policial sobre la muerte de Daniel Bifulco La trágica partida de Daniel Bifulco causó una profunda conmoción. En las últimas horas salieron a la luz precisiones clave sobre el hallazgo del cuerpo del comediante de 56 años en su vivienda del barrio porteño de Villa Urquiza. Las novedades respecto del operativo judicial y los peritajes de las fuerzas de seguridad aportaron datos certeros para reconstruir las instancias previas al triste desencadenamiento. De acuerdo con las actuaciones oficiales, el despliegue policial se desencadenó durante las primeras horas de la madrugada de este miércoles 4 de noviembre. La intervención de las fuerzas se activó de manera urgente tras una llamada a la línea de emergencias 911 realizada por el propio hermano del artista. El familiar del cómico alertó a las autoridades policiales al constatar que el actor se hallaba completamente desvanecido y sin respuesta a los estímulos en el interior de su propiedad. Efectivos de la Policía de la Ciudad arribaron con rapidez al inmueble ubicado en la calle Franklin D. Roosevelt al 5200 y solicitaron la presencia inmediata de los médicos de urgencia. Minutos más tarde, una ambulancia del SAME se hizo presente en el domicilio para brindar las primeras maniobras de auxilio, aunque el personal de salud solo pudo confirmar el deceso del comediante.