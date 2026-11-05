La verdad detrás de la separación de Pampita y Martín Pepa

Una periodista, en su programa de televisión, reveló en los motivos del presunto final de la pareja, cuándo ocurrió y cómo atraviesa Carolina Ardohain este difícil momento sentimental.

La modelo Pampita y el exjugador de polo Martín Pepa estarían nuevamente separados , según reveló la periodista Yanina Latorre este miércoles en su programa de televisión. La conductora aseguró que la ruptura se habría producido hace 15 días, aunque ninguno de los protagonistas confirmó públicamente el final del noviazgo.

"Está triste y no quiere que se sepa": Yanina Latorre reveló la dolorosa separación que sacude a una famosa modelo

“La señora Pampita, Carolina Ardohain, está separada. No te enojes. Hace 15 días que está separada” , afirmó Latorre. Según explicó, consultó a personas cercanas a ambos antes de revelar la noticia sobre la modelo y el empresario vinculado al polo.

Sobre los motivos de la presunta separación, Latorre sostuvo: “Él la habría dejado por la misma situación de las últimas crisis: la distancia, la intensidad de Pampita” . La periodista señaló en SQP (América) que las agendas laborales y la vida entre Argentina y Estados Unidos habrían vuelto a complicar la relación.

“Me dicen que está triste y que ella no quiere que se sepa porque ella tiende a querer arreglarse, siente que no se acabó el amor” , agregó la conductora. Según esta versión, Pampita todavía tendría esperanzas de reconciliarse y esperaba compartir las vacaciones con Pepa en Miami y Punta del Este .

Por su parte, la periodista Pía Shaw recordó una conversación reciente con la modelo, quien se había mostrado entusiasmada por el regreso de Martín a la Argentina. “Carolina tenía todo planeado. Se iban a Miami y después a Punta del Este” , relató. Hasta hoy, la nueva ruptura continúa siendo una versión periodística sin confirmación directa de la pareja.

Pampita y Martín Pepa. Imagen optimizada con IA.

Cómo se habían conocido Pampita y Martín Pepa

La historia de Pampita y Martín Pepa comenzó mucho antes de su romance. Ambos son oriundos de La Pampa y se conocieron durante la adolescencia, cuando compartieron un viaje de egresados, aunque en aquel momento no iniciaron una relación sentimental.

Años después, sus caminos volvieron a cruzarse y surgió un acercamiento amoroso. Según trascendió, la madre de Martín Pepa, quien mantenía una relación cercana con Carolina Ardohain, habría desempeñado un papel importante en el reencuentro.

El noviazgo comenzó en octubre de 2024, poco después de la separación de Pampita y Roberto García Moritán. La modelo apostó entonces por una nueva historia de amor con el empresario, cuya actividad profesional lo llevaba a permanecer largas temporadas en el exterior.

Sin embargo, la distancia geográfica se convirtió rápidamente en uno de los principales obstáculos. En mayo de 2025, Pampita reconoció en LAM: “Es muy difícil. Vamos lentamente. Porque obviamente no vivimos en el mismo país. No nos vemos todos los días”.

La pareja intentó sostener el vínculo mediante llamadas y encuentros durante sus viajes. “Comemos haciendo videollamada cada uno en un país distinto o miramos una serie a la vez”, había explicado Pampita. Tras superar crisis en 2025 y mayo de 2026, la relación habría atravesado ahora una nueva ruptura.

En septiembre de 2026, Pampita todavía se mostraba optimista sobre la relación. “Intentamos separarnos y no pudimos, así que apostamos a seguir intentándolo”, había declarado en LAM. Ese testimonio contrasta con la nueva crisis que trascendió este jueves.