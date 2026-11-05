Murió Elsa Pavón, la primera Abuela de Plaza de Mayo en recuperar a una nieta secuestrada por la dictadura Pavón fue la primera abuela en recuperar a su nieta, Paula Logares Grinspon, mediante la aplicación del índice de abuelidad. En 1978 comenzó una búsqueda incansable tras el secuestro de su hija, Mónica Sofía Grinspon y su yerno, Ernesto Claudio Logares. Por Agregar C5N en









EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

A los 90 años, murió Elsa Pavón la histórica Abuela de Plaza de Mayo que nunca dejó de buscar a su hija Mónica Sofía Grinspon y su yerno, Ernesto Claudio Logares. Fue la primera abuela en recuperar a su nieta, Paula Logares Grinspon, mediante la aplicación del índice de abuelidad.

El 18 de mayo de 1978 Claudio Logares, Mónica Grinspon y Paula Eva Logares fueron secuestrados en la ciudad de Montevideo, Uruguay. La pareja fue trasladada al Pozo de Banfield y la última vez que los vieron fue en junio del mismo año cuando fueron trasladados del lugar con paradero desconocido.

Por su parte, Paula Eva Logares, nacida en Argentina el 10 de junio de 1976, fue apropiada por el subcomisario Rubén Luis Lavallén y su esposa, Raquel Leiró. En 1983, Abuelas de Plaza de Mayo logró dar con el paradero de Paula. Con el regreso de la democracia, comenzaron los procedimientos judiciales para restablecer su identidad.

En junio de 1984, los estudios genéticos realizados en el marco de la causa comprobaron el vínculo familiar y marcaron un antecedente: fue la primera vez que se utilizó evidencia genética en un proceso de este tipo. Finalmente, el 13 de diciembre de ese año, Paula recuperó su identidad y quedó al cuidado de su abuela materna, Elsa Pavón.