"La internacional en fuga": cómo reaccionó la política argentina a la renuncia de Santiago Peña

Referentes del Frente Renovador, del Partido Socialista, de Patria Grande y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores se hicieron eco de la crisis política en Paraguay. Al cierre de esta nota, el oficialismo todavía no se había pronunciado al respecto.

Tras la renuncia de Santiago Peña a la presidencia de Paraguay , diputados y diputadas de la oposición se hicieron eco de la crisis política y económica en el país vecino y recordaron el vínculo del mandatario paraguayo con su par argentino, Javier Milei . Al cierre de esta nota, el oficialismo todavía no se había pronunciado al respecto.

" De internacional reaccionaria a internacional en fuga ", deslizó la legisladora Myriam Bregman del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. La diputada hace referencia a la huida de Flávio Bolsonaro de Brasil tras perder en el balotaje contra Lula da Silva.

Su compañero de bancada Nicolás del Caño sentenció: "Paraguay: los que expropiaron a los ahorristas no fueron los 'comunistas', sino los parásitos capitalistas. Peña tiene los días contados. 'Teléfono para Milei' ".

Por su parte, el diputado santafesino por el Partido Socialista, Esteban Paulón , advirtió que al renunciar Peña se convierte en expresidente y la Constitución paraguaya "le reserva fueros y salario de por vida" .

"Artículo 189 – De las senadurías vitalicias: Los ex presidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables . No integrarán el quórum. Tendrán voz, pero no voto", citó el legislador antes de que la Cámara de Diputados votara por unanimidad a favor del juicio político del exmandatario.

Se va Santiago Peña (aloco paraguayo de @JMilei ) pero no se va a la casa.

La Constitución del país le reserva fueros y salario de por vida…

Artículo 189 – De las senadurías vitalicias:

Los ex presidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de… https://t.co/gN6xeiKesW — EstebanPaulon (@EstebanPaulon) November 5, 2026

Por su parte, la diputada del Frente Renovador Cecilia Moreau recordó que Peña había respondido que "por supuesto" le compraría un auto usado a Milei antes que a Sergio Massa y remató: "¿Se acuerdan de este momento? Lo que no contó Peña es si el auto usado lo iba a pagar con lo del banco".

Su colega de Unión por la Patria Florencia Carignano compartió un video donde Milei afirmaba que "Paraguay es un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica" en una edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora y fue tajante: "Se te están cayendo los ejemplos a pedazos, Mufasa".

El diputado de Patria Grande Juan Grabois deslizó en X: "Tic Tac. Se van cayendo todos los amigos de Milei".

¿Se acuerdan de este momento?

Lo que no contó Peña es si el auto usado lo iba a pagar con lo del banco. pic.twitter.com/f1DVXnHR35 — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) November 5, 2026

Por qué renunció Santiago Peña a la presidencia de Paraguay

La decisión se produjo en el marco de un escándalo financiero que atraviesa el país, generando un fuerte impacto político e institucional.

La oposición argumenta que, al renunciar, el mandatario conservaría sus fueros como senador vitalicio, lo que le impediría afrontar judicialmente la situación, en la que hay posibles conflictos de intereses por los vínculos comerciales que el mandatario mantuvo con el grupo empresarial que controlaba el banco Ueno Bank, intervenido por el Banco Central de Paraguay (BCP) el martes por problemas de solvencia, que comprometió los ahorros de casi la mitad de la población del país.

La renuncia se anunció mientras la Cámara de Diputados debatía un pedido de juicio político contra el mandatario y su vicepresidente, Pedro Alliana. La diputada nacional Johanna Ortega acusó: "Acá lo que quieren hacer y para que la gente que está afuera sepa: la renuncia de Santiago Peña está llegando y le quieren dejar impune. Si él renuncia va a tener fueros de senador vitalicio, entonces los oficialistas que hoy se comprometieron a votar están dilatando para que el Congreso nacional le acepte la renuncia y le deje con fueros para que no se vaya preso".