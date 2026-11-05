Murió Patricia Walsh, la exdiputada e hija del periodista y escritor Rodolfo Walsh Fue candidata a presidenta por Izquierda Unida en 1999, período en el que luego asumió como diputada nacional e impulsó las nulidades de las leyes de obediencia debida y punto final, finalmente sancionadas en 2003. Por Agregar C5N en









Patricia Walsh, histórica dirigente de la izquierda y referente de la lucha por los derechos humanos, falleció este jueves a los 74 años tras una larga enfermedad.

Hija del periodista y escritor montonero Rodolfo Walsh, desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, y de Elina Tejerina, Patricia forjó una extensa trayectoria política que la llevó a ocupar bancas legislativas y a postularse en múltiples ocasiones a cargos ejecutivos nacionales y porteños. Tenía dos hijos y, hasta el momento de su fallecimiento, se desempeñaba activamente como querellante en el juicio por la "Masacre de la Calle Corro", donde una de las víctimas fue su hermana, María Victoria Walsh.

Una vida atravesada por la historia y la memoria Nacida en 1952, la vida de Patricia estuvo marcada tanto por la impronta de su padre como por la tragedia desatada por el terrorismo de Estado. En 1976 sufrió la pérdida de su hermana mayor, María Victoria "Vicki" Walsh, muerta durante el operativo militar conocido como la "Masacre de la Calle Corro", una causa en la que Patricia se mantuvo como querellante activa hasta sus últimos días. Pocos meses después, en marzo de 1977, su padre fue emboscado y desaparecido tras la publicación de su célebre Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar.

A lo largo de los años, se convirtió en una de las principales querellantes y denunciantes en la causa ESMA y formó parte activamente de las organizaciones querellantes que exigieron el juzgamiento de los crímenes de la dictadura.

Su labor parlamentaria: clave en la nulidad de las leyes de impunidad Como representante política, Walsh tuvo un rol destacado en el Congreso de la Nación como diputada nacional (2001-2005) y posteriormente como legisladora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2003, fue una de las candidatas a la presidencia de la Nación representando a la Izquierda Unida.